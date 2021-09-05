科大「青蛙路」佔領運動標語　髹上7年後遭校方「水槍」清走

香港科技大學學生會編委會昨（4日）在社交網頁發文稱，校內「青蛙路」自2014年佔領運動後髹上的標語「希望在於人民，改變始於抗爭」標語，昨日遭到校方清除，現只剩下少量白色漆痕。科大回覆查詢稱，大學剛於9月1日全面恢復面授課堂，遂於昨安排進行校園例行大清洗，以提供一個安全的工作和學習環境。



科大：全面恢復面授課堂 昨例行大清洗

根據科技大學學生會編委會帖文，在昨日下午約兩時半，有清潔人員用強力水槍洗刷「青蛙路」上的標語，地下只餘少量白色漆痕。

科大回覆查詢稱，為配合逐步恢復實體授課，科大自本年初已開始使用水車清潔校園，大學剛於9月1日全面恢復面授課堂，遂於昨日再安排進行校園例行大清洗，致力為成員提供一個安全的工作和學習環境。

清潔人員清除青蛙路上字句。（香港科技大學學生會編輯委員會 FB）

科大校內北閘小徑「青蛙路」，自2014年佔領運動後髹上「希望在於人民，改變始於抗爭」的標語，此後每年學生會均會補油一次。去年六月，反修例風波一周年臨近，科大學生會向校方申請重漆標語被拒絕，校方以鐵欄圍封和白布遮蔽字句阻撓行動，及後學生會於另一日「突襲」補油。

科大教務處今年一月向學生會成員發信，就舉辦周梓樂逝世悼念會、青蛙路補油等作出處分，當中時任科大學生會會長麥嘉俊和內務副會長被勒令休學一個學期。