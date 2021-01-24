因辦周梓樂追悼會等五項行動　科大學生會長遭勒令休學一學期

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-24 17:24

香港科技大學學生會去年因為校園「青蛙路」補油引起風波，去年８月時學生會幹事會成員收到校方教務處（AR）的電郵，遭指控數宗不當行為，包括舉辦周梓樂逝世半年悼念會、青蛙路補油及於學生會告示板張貼文宣等。科大學生會今日（24日）指經過數月行政程序，學生會幹事最終被判以不同程度的紀律處分，當中會長及內務副會長更被勒令休學一個學期。

科大學生會Facebook貼文指，紀律處分中初次被傳召上學生紀律委員會的幹事均被褫奪使用校園設施之權利半年、強制執行75小時校園服務令，以及留下紀律處分記錄。而再次被傳召的會長及內務副會長除判以上述處分外，更被勒令休學一個學期。

學生會對裁決表示極度遺憾，並指委員會曾要求學生會幹事作出書面解釋，並傳召幹事會成員到會上答辯。學生會指，對於校方的指控，事前幹事曾以電郵方式申請及知會校方有關活動，惜校方以疫情及阻礙行人路為由拒絕讓本會使用場地。對此學生會已盡力採取有效防疫措施以舉辦悼念會，並選擇在人流稀疏之時份為青蛙路補油，無奈校方仍以不同規條對幹事之行為逐項處分。學生會指一直秉持以學生為先及為社會的不義發聲之信念，幹事乃履行其職責及兌現競選承諾，所以校方以此重判幹事絕不合理。

學生會表示，面對校方打壓本會絕不妥協，認為過去一年多香港人面對極權亦未言放棄，學生會將延續不屈精神，繼續以科大學生利益為依歸。