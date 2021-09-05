中聯辦徐凱：部分教師傳播錯誤觀念致學生入獄　教育必須回歸正軌

香港教育工作者聯會今日（5日）舉辦第16屆優秀教師選舉，中聯辦教科部副部長徐凱發言時指，香港部分人文科老師傳播「違法達義」及「公民抗命」等錯誤概念，令不少教師學生入獄，他說，香港教育必須回歸正軌，結合國家歷史、現實，必須達成「愛國者治港、治教、育人」。



中聯辦教科部副部長徐凱。（鄭子峰攝）

徐凱指有學生過度迷戀西方價值 教育工作者應正面引導

徐凱致辭時還表示，比起知識上缺乏，解決一些學生思想上問題，教師所面對的挑戰更難。他說，一些學生過度迷戀西方價值，對民主、自由盲目追求，對個人前途迷茫，教育工作者應該站在「民族復興」的角度，進行正面引導。

教育局常任秘書長李美嫦致辭時亦表示，教師培養人才十分重要，近年將中國歷史納入初中必修課程，亦以「公民及社會發展科」取代過去的通識科，今年2月更將國安教育框架納入，認為香港教育必須正本清源、固本培源，繼續培養人才。

教育局常任秘書長李美嫦。

教育局常秘李美嫦：留下的必定成為教育界力量

她指，教育界有人離開，而留下的必定成為教育界的力量。她又指疫情下，教師面對不少挑戰，呼籲未有打針的教師可以快點去打針，讓一些教學活動可以全日進行。

今年的選舉共有43名教師獲得「優秀教師」獎項，12名教師獲選「教壇新秀」，以及25位同工獲「入圍特選嘉許獎」。