公社科｜通識教師開學調整心態　轉型兼教旅遊款待：教育不可絕望

高中通識教育科變天，新學年被公民與社會發展科（公社科）逐步取替。新科課時較原有削減一半，未能完全吸納近3,000位通識老師，部分須「轉型」教其他學科。

任教通識科16年的中學老師羅潔玲，今日（9月1日）起，將為學校開設新選修科，兼教旅遊與款待科，不會教授公社科。過去一個月，她研讀新科教材，參與教育局培訓，思考課堂的教學法，戰戰兢兢迎接新科。

她坦言，由告別通識科到接受「轉型」，近月才正式「消化」事實，過程不容易，但提醒自己，教育工作不可感到絕望，即使失去通識科，也可活出通識精神，「唔會咬住話通識教咩，唔好懐面美好過去啦，會抑鬱。」



公社科系列三之二——「轉」



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任教通識科16年的中學老師羅潔玲表示，新學年不教公社科，將逐步轉型為旅款科。（張浩維攝）

通識教學非一日煉成 純熟教學需浸淫七至八年

2005年執教鞭的羅潔玲，入行先教舊制高考通識科，及後見證新高中通識科面世，如今卻親自為該科「倒數」。

回溯2009年落實三三四教改，首幾年師生猶如「 白老鼠」，試驗新高中學制。當年大量教師轉型教通識，羅潔玲記得，正式推行前一年，課後經常上教育局培訓，又參與教師工作坊，共同構思教材和教學法，笑言培訓時數「爆晒燈」。她說，當年未必每位老師認為培訓有用，但至少「知道個困境有幾困，依家係知道困境，但唔知有幾困」。

當年師生「摸着石頭過河」，令通識科漸上軌道。她指通識教學法非一日煉成，要將一個議題教得爐火純青，深入淺出解釋，令學生牢固掌握知識，需要七至八年時間浸淫。例如教授法治概念，會精心編排課題次序，先教反面的人治，令學生更易明白；平日儲起有趣的教學例子，以助解說。她直言，教學經驗隨年月累積，從學生反應中再作修改，才可修成正果，「老師越教越純熟，學生又會學得越快樂。」

教學經驗隨年月累積，老師越教越純熟，學生又會學得越快樂。 羅潔玲

通識科突然被「改革」，前線同工始料不及，羅潔玲說同行無不感到灰心。（張浩維攝）

通識突被取替 前線教師感悲憤

兩年前反修例風波後，本港政治環境急速變化，教育局局長楊潤雄去年11月底，突然宣布「改革」通識科，換上公社科。羅潔玲回想起那一天，當時感到十分憤怒和悲哀，實施12年的通識科一下子被取替，令大家始料不及，當局將社會風波歸咎通識科，認為是對同工多年付出不公道。

公社科較原有課時大減一半外，課程內容也大有改變，三分二內容圍繞國情，考卷評級也簡化為「達標」與「不達標」。新課程指引更訂明，涉及歷史文化、法理法治、民族等課題，「沒有正反二元對立」的角度。羅潔玲直言，新科教學空間大幅收窄，教師避免觸及紅線，不能夠討論敏感議題和提及國家負面資訊；堂上只能討論「恆常議題」，不能夠如往昔討論時事，規限師生學習及教學發揮，令前線感到灰心。

不過，我成日都講，幾灰都好，入到課室，見到班𡃁仔，你就唔講衰嘢。 羅潔玲

羅潔玲說，教育工作不可感到絕望，即使失去通識，也可活出通識精神，（張浩維攝）

調整心態開學 延續通識精神

羅潔玲說，認識不少十年以上的資深通識教師感到意興闌珊，新學年選擇退休或離開崗位，其餘部分過渡兼教公社科，部分則兼教其他選修科。以其校為例，通識科團隊五人，一位科主任及一位資深通識教師已離職，兩人年資均至少有十年。

公社科人手需求減少，行內約2,800個通識教師，不少人需要「轉型」。羅潔玲今日起要兼教旅遊與款待科，不會教授公社科。過去一個月，她研讀新科教材，參與教育局培訓，思考課堂的教學法，戰戰兢兢迎接新科。

由告別通識科到接受「轉型」，羅潔玲說，近月才正式「消化」事實，過程不容易，「初初係麻麻哋㗎，『老公』死咗，改嫁喎。 」她努力學習轉化這種負面情緒，不再執着通識的美好日子，也毋須過分放大這科的美好，重新審視教師職業及新崗位，「如果只係聚焦教學嘅科目，其實好難做人，我係一個老師，但我先係一個人。」

活在大時代之中，她說，教育工作不可感到絕望，即使失去通識科，也可活出通識精神，「每一代人都有佢應付時代嘅方法，無咗呢個科目，仲有教學精神，培養學生積極面對人生，自主學習嘅方法。」