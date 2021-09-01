開學｜公社科正式取代通識科　楊潤雄：將派員到校「課程探訪」

今日新學年開始，莘莘學子唞足精神準時開學。由今個學年開始，公民與社會發展科將取代中四的通識教育，教育局局長楊潤雄今日早上出席荃灣一間小學開學禮時表示，教育局現階段已制定12個核心課程，認為在學校的校長及副校長等指引下，老師等會有自己的專業知識去面授課程。此外，教育局有計劃派員就公社科作「課程探訪」，即相信會有「監堂」了解學校對有關課程的教授情況。



9月1日新學年，有學校舉辦開學禮，但因疫情關係，只有部份學生代表戴上口罩到禮堂出席。（梁煥敏攝）

開學日，荃灣一所小學於早上8時大部份學生已經齊集學校，疫情下，他們要保持社交距離以減低傳染風險，只有部份學生代表戴上口罩到禮堂出席開學及開筆禮。

教育局下周去信學校了解師生打針情況

教育局日前宣布9月新學年起，若全校師生完成接種兩劑疫苗比率均達7成，可恢復全日面授課堂，個別級別接種率達標亦可先恢復全日面授。局長楊潤雄該出席開學禮時表示，截至今日仍然未有中學向教育局申請全面復課安排，但下星期教育局將會去信學校了解老師及學生打針人數等情況，而現時掌握的數字，官立學校的老師接種人數已經達九成。

問到會否呼籲12歲以下小童的家長接種疫苗，楊表示，由於每位學童的家庭狀況不一，部份人士祖父母照顧、部份人士外傭照顧等等，因為要求家長接種疫苗的防疫作用不大。

教育局局長楊潤雄早上出席一間位於荃灣的小學的開學禮。（梁煥敏攝）

今個學年開始，公民與社會發展科將會取代中四的通識教育，惟現時仍未有課本輔助授課，楊潤雄表示，教育局已制定12個核心課程，並已制定內容，相信在學校的校長及副校長等指引下，老師等會有自己的專業知識去面授課程。此名，楊提到，教育局有計劃派員作「課程探訪」，即相信會有「監堂」了解學校對有關課程的執教情況。

移民潮下師生外流 楊潤雄籲考慮外地是否適合學生所需

問到移民潮之下，不少學童及老師已經離校，楊表示，香港仍然是一個非常穩定地方，適合學童留在一個熟悉的地方學習給成長，呼籲家長及老師要考慮外地情況是否適合學生所需要。他又提到，學生的人數朝着近年雙非學童減少而有所變化，學童的人數會因為人口變化有長期及短期的升跌，教育局會密切了解相關數字、情況。