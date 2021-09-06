新冠肺炎｜Mu變種病毒歐美擴散　何栢良：輸入香港個案陸續有來

新冠疫情持續，全球多個地方更陸續出現Mu變種病毒確診個案，本港至今亦有3宗Mu輸入個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（6日）在港台節目指，早前本港其中2宗Mu變種病毒個案，患者分別從美國及哥倫比亞輸入，隨著歐洲個案有上升趨勢，料本港輸入個案會陸續有來。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目指，本港至今有3名涉及Mu變種病毒的個案，全部無病徵及於檢疫期間送院，相信暫時無流入社區。



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何栢良指早前2宗涉及Mu變種病毒個案，分別從美國及哥倫比亞輸入，而現時全球超過5000宗涉及Mu變種病毒個案中，有2200宗來自美國及900宗來自哥倫比亞，形容本港從兩地輸入個案為不奇怪。他指，隨著Mu變種病毒在歐洲有上升趨勢，輸入本港個案會陸續有來。

他指，Mu變種病毒最先在南美發現，病毒株的S蛋白有9個位置出現轉變，當中3個會減低疫苗成效，並會增加傳染人的風險。他指，變種病毒會影響疫苗的成效，而疫苗會受抗體水平、接種者的年齡等其他因素影響。現時綜合各方數據，完成接種復必泰或科興疫苗的6個月後，抗體會明顯減少，因此不少地方建議打第二針後的6個月接種第三劑。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

許樹昌：Mu變種病毒減疫苗成效 已打針仍可能感染

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目指，本港至今有3宗涉及Mu變種病毒的輸入個案，3人全部無病徵，不需要使用抗病毒藥物治療，並在檢疫期間送院，暫時無流入社區。而最新一宗涉及一名26歲學生的個案，患者7月20日從美國抵港，4日後在檢疫酒店驗出病毒後送院，已經在上月3日出院。

他指，Mu變種病毒其中一個特性為減低疫苗成效，指已接種疫苗人士仍有可能感染變種病毒。他認為不應再用「免疫屏障」，而要改為「保護屏障」，強調接種疫苗不等於免疫，只可減低重症或死亡風險。

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