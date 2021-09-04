強制檢測｜變種病毒患者居半山駿豪閣、大圍壹號雲頂　共7處上榜

食物及衞生局今晚（4日）公布，發現2宗由海外地區抵港、患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，涉及L452R變種病毒株。患者分別居於半山駿豪閣和大圍壹號雲頂6座，他們曾到過大圍道瑞豐大樓太興、中環都爹利街Wolfgang's Steakhouse Hong Kong和上環富衛金融中心QB House等，共7個地方被納入強制檢測公告，有關人士須於9月6日或之前接受檢測。



▼與愉景灣觀霞樓相關個案的受檢人士排隊檢測▼



+ 6

當局表示，有2宗初步確診個案涉及L452R變種病毒株，料居於香港半山區干德道 52號駿豪閣和沙田大圍美田路 63號壹號雲頂6座，在8月13日至9月4日期間曾在上址的有關住客、訪客及工作人員等須於9月6日或之前接受檢測。

患者的行蹤主要遍布上環和沙田，包括上環樂古道38號啟時大廈2樓1室 Eco-Energy Trading Limited 、上環德輔道中308-320號富衛金融中心地下6號鋪 QB House，以及上環文咸東街72號興隆大廈地下偉倫電腦顧問有限公司。

當局表示，有2宗初步確診個案涉及L452R變種病毒株，料居於香港半山區干德道 52號駿豪閣和港新界沙田大圍美田路 63號壹號雲頂 6座(網上圖片)

食肆方面，則涉及大圍道12-14號及積信街1-15號瑞豐大樓地下及閣樓A單位太興，以及中環都爹利街6號印刷行1樓 Wolfgang's Steakhouse Hong Kong。有關人士須於9月6日或之前接受檢測。

為謹慎起見，已經完成接種新冠疫苗的人士，亦須接受上述強制檢測。政府明日（5日）會在半山區駿豪閣平台，以及大圍壹號雲頂第6座對出空地設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼

