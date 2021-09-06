新冦肺炎．9.6｜日出康城領都居民訪美返港後染疫　大廈封區檢測

本港今日（6日）再增2宗輸入個案，1男1女患者分別從美國及印尼抵港，兩人分別已在美國及香港接種兩針疫苗。衞生防護中心今午不設疫情記者會，亦是連續第20日本地零確診。不過，衞生防護中心昨日（5日）公布新增8宗輸入個案中，有3人是來自菲律賓的外傭。港大感染及傳染病中心總監何栢良今指，由於多名菲傭抵港後才確診，估計最快本周內會觸發港府需向菲律賓實施地區性航班「熔斷機制」，禁止菲國航班著陸香港。



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▼9月6日強制檢測公告詳情▼



九龍塘兩時鐘酒店等14場所強制檢測 外遊返港確診者離港前曾到訪

9月7日【00:25】衞生防護中心周一（6日）表示，正調查居於日出康城2A期—領都2座的一名42歲女居民，外遊美國返港後初步確診，並帶L452R變異病毒株，暫列輸入個案。由於患者在過去21天曾在本港居住，她工作的紅磡寶益珠寶有限公司等14個場所，被納入強制檢測公告。

名單包括患者在離港前曾光顧7間食肆，包括觀塘APM「茶木．台式休閒餐廳」、觀塘成運工業大廈「泰坊」、西貢「Cozy Coffee」，以及現於康城商場、多次獲於米芝蓮「摘星」的鹵水鵝店「陳勤記鹵鵝飯店1948」等；她亦曾到九龍塘兩間酒店，分別為「漫春天精品酒店」以及「異風情精品酒店」，翻查網上資料，兩間均為時鐘酒店。另外，她曾乘坐新巴往來日出康城和尖沙咀的796X線巴士，又曾身處環亞機場貴賓室，全部都列入強制檢測名單。

強制檢測｜5校爆流感上榜 涉元朗太陽島及烏溪沙英基幼稚園等校

9月7日【00:01】新學年開學未夠一周，五間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告：元朗樓鄰舍輔導會元朗幼兒園、元朗形點 II太陽島英文幼稚園 (元朗分校)、大埔崇真會安仁幼兒學校、馬鞍山英基國際幼稚園 (烏溪沙)、以及深水埗聖公會基福小學就讀四年級的師生。任何在8月24日至9月6日期間曾身處上述地方超過兩小時的人士，最遲本周三（8日）接受檢測或最遲本周五（10日）交回樣本瓶。

食肆遭檢控違防疫令8月增兩倍 業界：有食肆即電寫紙仔食客核實

【23:15】本地新冠疫情緩和，外防輸入壓力仍存在，社交距離措施仍未放寬。過去一個月，多間食肆因違反防疫令，被罰停晚市多至14日，餐廳負責人更被票控。根據警方數字，6月、7月餐飲處所違反防疫令而被檢控的數字分別為14宗及13宗，而去到8月數字急速升兩倍至45宗，當中包括違反每枱食客人數、堂食時間、使用安心出行及填寫表格，以及員工是否完成疫苗接種或進行病毒檢測等。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，如是因為客人個人資料填寫不真實而連累食肆被罰停晚市堂食14日，對於餐廳實則非常無奈。他透露，有少數餐廳或難以承受14日停晚堂食處分，會撥打電話給「寫紙仔」食客核實真實性，主要是少數西餐廳。他建議當局考慮要求B類餐飲處所也只接受掃瞄安心出行，不再接受「寫紙仔」，減少前線員工與食客之間矛盾。

新冠疫苗｜連續兩日少於2萬人打針創近3個月新低 預約人數升三成

【22:34】接種新冠疫苗人數再跌，當局今晚（6日）公布，今日僅有15,500人打首劑疫苗，連續兩日少於2萬人，再創近三個月新低，佔12歲或以上人口63.3%。今日有7,900人預約接種時間，人數比昨日6,100人回升三成。

昨日共有4宗打針後送院的個案，他們接種後出現常見副作用，情況穩定，均已出院。

港府認可印巴馬泰高風險地區疫苗針紙 當地打針港人周三起可回港

【21:06】政府今日（6日）公布已與印度、馬來西亞、巴基斯坦及泰國政府完成商討，將認可這些地區發出的疫苗接種紀錄。持有符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從高風險地區A組指明地區登機來港。有關安排由本周三（8日）凌晨零時起實施。

▼9.6日出康城領都2座封區強制檢測▼



+ 11

日出康城居民外遊美國返港確診帶變種病毒 住所領都2座封區檢測

【19:02】政府表示，由於將軍澳日出康城2A期—領都2座已劃為「受限區域」，所有居都要封區檢測，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約七時完成此行動。

政府表示，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨一時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

【19:00】衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的初步確診輸入個案。

個案涉及一名42歲女病人，居於將軍澳日出康城2A期—領都2座，她於8月24日前往美國，9月5日乘搭航班CX883返抵香港。她於8月22日在香港進行的出發前，檢測結果呈陰性。她抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測，結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。中心已將此個案列作輸入個案。

由於患者在過去21天，曾於8月15至24日期間在港。為審慎起見，該病人於香港居住的大廈（將軍澳日出康城2A期—領都2座）需要封區檢測。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第三、七、12及19日進行強制檢測。

此外，病人於紅磡民樂街21號富高工業中心A座8樓07室工作，最後上班日期為8月20日。病人的工作處所及她在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

中心的調查顯示，病人曾於五月二日及五月二十三日在香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

▼9.5新一季馬季開鑼▼



+ 18

疫苗抽獎｜總商會送出平治房車 女得主攞車匙：從未試過中獎

【17:11】為鼓勵市民接種新冠疫苗，香港總商會舉行抽獎活動，得獎禮物包括平治C系列房車。香港總商會表示，首部平治C系列房車大獎得主已在今日（6日）領獎，獎項亦包括首年牌照、保險和登記費用。

首部平治C系列房車大獎得主趙小姐今天到陳列室領獎，她坦言自己從未試過在抽獎活動中獎，故今次贏得大獎讓她驚喜萬分，「我已急不及待親身體驗這部豪華房車。」

平治C系列房車大獎得主趙小姐今日領獎。（香港總商會提供）

新冠疫苗｜外展隊至今提供113次服務 聶德權籲企業強制打針

【17:00】公務員事務局局長聶德權公布，自推出外展疫苗接種服務以來，至今（6日）第113次為企業和團體提供接種服務，合共約16,300人受惠，並再次呼籲企業或機構仿傚政府做法，要求所有員工（除醫學上不宜者外）接種疫苗，否則須自費定期接受病毒檢測。

中秋節｜港鐵宣布連續第3年不通宵行駛 非繁忙時段增加逾250班次

【16:43】中秋佳節將至，港鐵今日（6日）表示，中秋當日（21日）將加強非繁忙時段列車服務，所有重鐵綫(機場快綫及迪士尼綫除外)合共增加超過250班額外班次，但因應疫情、考慮到當晚各處活動時間安排以及政府實施減少人群聚集等防疫措施，經審慎考慮後，決定不會提供通宵服務。

9月21日是中秋佳節，港鐵表示當天維持正常服務時間，不會提供通宵服務。（資料圖片 / 李澤彤攝）

【16:05】據了解，一名確診患者從美國抵港，在機場檢測的結果呈陽性，他於21日潛伏期內曾在本港逗留，他所住的日出康城領都住所，相信要接受強制檢測。

消費券｜長者易填錯表 六大問題致連日排長龍 身份證原來是關鍵

【15:03】政府由今日起（6日）至9月15日，將增設合共三間服務中心，接受消費券計劃下須補交或更正資料的市民補辦重新登記手續，以紓緩旺角辦事處連日來大排長龍的窘境。記者今早到其中一所增設的中環郵政總署服務中心，有市民表示，友人的母親錯用十年前的身份證，現場亦有七旬長者填錯身份證號碼，故今日要再補交資料。不過，有不少長者表示不清楚被「DQ」原因，更批評整個安排勞民傷財。

兩名已離任的區議員總結6大市民登記失敗的主因，包括未有上載身份證明文件、有關文件卻無法在網上登記期間一併上載、輸入錯誤的收款戶口、長者不懂查閱政府補交文件的提示短訊、當局的查詢熱線無法接通，以及大批區議員離任卻「無人補位」，令長者求助無門。

新冠肺炎｜新增2宗輸入個案患者均已接種疫苗 印傭檢疫期間確診

【14:15】衞生防護中心公布正調查2宗輸入確診個案，2名患者分別從印尼及美國抵港，至今本港個案累計至12 124宗。

▼9.2數百人排長龍補辦消費券▼



+ 4

消費券｜政府今起設三間中心補辦 有長者為收確認短訊買新手機

【13:13】大批長者因未能如期領取消費券，連日到旺角消費券計劃秘書處排長龍輪候登記，補交資料。政府今日（6日）起至9月15日增設3間服務中心供市民補辦手續，當中屯門良景社區中心上午未見大排長龍，有長者對新安排感滿意又安心，期盼政府下次「爽快啲，好似派利市，毋須查根問底。」亦有長者為免錯過確認短訊，豪花千元購入新手機。

旅發局賞你住｜新一輪20酒店加入 明早9時起預訂 登記要點一覽

【13:12】香港旅遊發展局推出新一輪「賞你住」，將於明日（7日）起接受合資格市民預訂酒店，名額共有2萬個。而新一輪的酒店名單共有146間，包括20間新加入的酒店。

新一輪「賞你住」酒店名單



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新冠肺炎｜何栢良料本周觸發航班熔斷機制 菲傭來港安排恐叫停

【11:35】港府8月底起容許菲律賓和印尼外傭打針後來港，但不足一星期內陸續有菲傭抵港後確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良今指，菲律賓正處於疫情爆發頂峰，估計最快於本周內會向菲律賓實施地區性航班「熔斷機制」，禁止菲國航班著陸香港。

新冠肺炎｜Mu變種病毒歐美擴散 何栢良：輸入香港個案陸續有來

【10:40】全球多個地方更陸續出現Mu變種病毒確診個案，本港至今亦有3宗Mu輸入個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台節目指，早前本港其中2宗Mu變種病毒個案，患者分別從美國及哥倫比亞輸入，隨著歐洲個案有上升趨勢，料本港輸入個案會陸續有來。

▼9月6日強制檢測公告詳情▼



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強制檢測｜外遊抵港確診患者 離港前到麥花臣市集等18場所上榜

【00:01】再有外遊不足21日的本港居民返港後確診，並帶有L452R變異病毒株。食物及衞生局今晚公布的強制檢測公告披露，患者住所及曾到過的18個指明地方納入強制檢測，受檢人士需於最遲周二（7日）受檢；為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，亦須接受上述強制檢測。

患者居大嶼山梅窩大地塘74號，於8月28日曾到旺角通菜街點點心、麥花臣場館、沙田新城市廣場 Simplylife、中環德己立街The Coffee Academics、中環雲咸街中國銀行（香港）；8月26日曾到梅窩銀運路中國熊；8月17日曾到梅窩羅馬餐廳；8月22日曾到金鐘廊 Simplylife；8月19日曾到深水埗Dancing Kettle Coffee Bar；8月19日曾到V Walk魚米。

患者在8月14日至15日入住天水圍嘉湖海逸酒店第一期，首日到過元朗建業街凡直友里和鋪十八座狗仔粉、天水圍港濕地公園、天水圍捌神燒味冰室；次日則到天水圍天耀廣場BUGIS和元朗GRAND YOHO 形點Habitu Caffe。

▼9.2樂富廣場贈米打疫苗活動▼



+ 6

▼9.2海洋公園公開水上樂園室內及戶外玩樂設施▼



+ 25

各個特群組強制檢測要求：



▼菲傭印傭指定檢疫酒店▼



+ 1

昨日總覽：新冠肺炎・9.5｜外遊返港梅窩居民確診 離港前曾到18地方強檢

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