新冠肺炎｜何栢良料本周觸發航班熔斷機制　菲傭來港安排恐叫停

港府8月底起容許菲律賓和印尼外傭打針後來港，但不足一星期內陸續有菲傭抵港後確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（6日）在港台節目《千禧年代》指，菲律賓正處於疫情爆發頂峰，入境菲傭確診屬預期之內。他估計，最快於本周內會向菲律賓實施地區性航班「熔斷機制」，禁止菲國航班著陸香港。



政府上月放寬外傭來港，陸續有菲傭抵港後確診，（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，菲律賓正處於疫情爆發頂峰，現時安排菲傭入境，有確診個案屬預期之內。

7日內5名乘客抵港確診 該地客機即禁着陸14日

而本港4月起推行地區性航班「熔斷機制」，從同一地區抵港的所有民航客機，不論任何航空公司，如在七天內共有五名或以上乘客經抵港檢測確診，將禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港14天。何栢良指，自8月底以來已累計數宗從菲律賓輸入的確診個案，估計最快於本周內大機會向菲律賓實施整個地區「熔斷機制」。

暫有2宗已打針菲傭抵港後確診個案

於上周五(3日）本港新增4宗輸入個案全由菲律賓抵港，導致宿霧太平洋航空馬尼拉航被禁飛14日，而暫時有兩宗已打針外傭抵港後確診個案。

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▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼

