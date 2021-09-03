首宗持菲律賓針紙抵港菲傭確診　再有馬尼拉航班禁載客來港14日

衞生署衞生防護中心今日（3日）公布新增4宗新冠肺炎輸入個案，全部在9月1日乘坐宿霧太平洋航空5J272航班由馬尼拉抵港，4人均為菲傭並接種兩劑疫苗，其中一名45歲患者已在菲律賓注射兩劑科興疫苗，為本港首宗在菲打針後抵港外傭確診個案，另三人則曾在本港打科興及復必泰疫苗；二人上機前夕（8月31日）出現病徵。



衞生署指該班宿霧太平洋航空航班5J272載有四名乘客經抵港後確診，以及有一名乘客未能符合指明條件，故禁止宿霧太平洋航空營運的客機在9月3日至16日期間從馬尼拉着陸香港。連同被禁飛港14日的菲律賓航空馬尼拉航班，現只剩國泰航空航線，頻再「斷纜」。



新增4宗菲律賓輸入個案，兩大主要菲律賓空公司被罰停載客來港14日，本港外傭短缺局面持續。（資料圖片）

全帶有種病毒株 二人登機前夕已發病

新增4宗菲律賓輸入個案女患者年齡介乎32至45歲，全帶有L452R變種病毒株。其中32歲沒病徵女患者（個案編號12115）曾在港接種兩劑科興疫苗，而兩名36歲患者（個案編號：12116及12117）曾在港接種兩劑復必泰疫苗，二人在上機前一日（8月31日）出現病徵。

45歲無病徵女患者（個案編號12118）則在菲律賓接種兩劑科興疫苗，接種日期分別為5月29日及6月26日。政府於9月1日起，准許印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可以憑官方針卡來港工作，是次個案為計劃推出後首宗在菲律賓當地打針後的輸入個案。

菲律賓航空馬尼拉航班未解禁 只剩國泰航班

衞生署表示，4名患者均於9月1日乘坐宿霧太平洋航空5J272航班由馬尼接抵港，在抵港檢測確診新冠肺炎，以及有一名乘客未能符合599H章指明條件，故禁止有關航空公司客機在9月3日至16日期間從馬尼拉着陸香港。

菲律賓航空客機於8月29起亦被禁由馬尼拉抵港14日，至今未屆滿，連同宿霧太平洋航空客機被禁，料現時只剩國泰航空可有客機接載菲傭到港。

署方續指，今日初步確診個案少於5宗。

▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼

