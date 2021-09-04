菲傭到港國泰獨市　機票售逾3,000元貴兩倍　已訂酒店僱主再硬食

政府上月放寬外傭來港，惟日前有4名菲傭抵港後確診，及一名乘客未能符合指明條件，致宿霧太平洋航空馬尼拉航被禁飛14日，連同早前菲律賓航空同被禁飛，至9月11日之前，馬尼拉抵港只剩國泰航空「獨市」，機票價格漲至422.4美元（即約3283港元），並至9月17日才回落。



香港僱傭代理協會主席張結民表示，機票價格較過去貴兩倍，已訂檢疫酒店的僱主要硬食，否則酒店房價、檢測費用等都會蝕。他指，現時怕國泰航班亦會溶斷，令菲傭全無航班抵港。



外傭由菲律賓抵港，只剩國泰航空「獨市」，最快要待宿9月11日後菲律賓航空復飛。（資料圖片）

目前由菲律賓馬尼拉抵港，只有菲律賓航空、宿霧太平洋航空，及國泰航空FR，惟除國泰外，其餘兩間均在溶斷機制下被禁飛，要待9月11日及16日才解禁。國泰「獨市」下馬尼拉抵港單程機票價格大漲至422.4美元（即約3,283港元），要待9月17日才回落至279.4美元（即約2156港元）。

張結民指，現時大部分僱主都待政府開放竹篙灣檢疫中心予外傭檢疫才聘外傭來港，惟早前急聘並早已預訂好指定檢疫酒店的僱主，因房價不能退，只能硬食貴機票。他指，過去宿霧太平洋航空票價約1,000元，現時貴兩倍，但若取消到港，會倒蝕近17,000元房價及檢測等費用，現時最擔心反而是國泰航班同被禁飛。

他續指，在外傭要入住指定檢疫酒店下，房價已貴5,000至6,000元，連同機票再增2,000元，可較正常貴近萬元。他續指，開放竹篙灣檢疫中心後，來港外傭會增加，連同熔斷機制的不確定性，預期未來機票價格會大上大落。

獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼

