全港首套數據中心環評工具面世　減碳排升效益　最高省約17%能源

疫情下，在家工作與遙距辦公變得普及，加上5G網絡發展，數據中心設施需求不斷增長，但數據中心耗電量高，業界要多付電費，對地球也帶來破壞。建築環保評估協會及香港綠色建築議會就此推出本港首套專供數據中心使用的環評工具，讓數據中心在設計階段時可預視耗電量或級數，及早知悉可改善地方。獲得該環評工具「白金級」評級的數據中心，對比無任何節能設施數據中心，可節省16.6%能源消耗。

「綠建環評數據中心」督導委員會召集人張志剛表示，這是本港唯一針對數據中心的評估工具，雖然新加坡及美國都有相關工具，但因香港發展密度較高，未必適合本地使用，現時工具已運用在港府一幢正興建的數據中心，



左起：建築環保評估協會總經理何志誠、香港綠色建築議會主席張孝威、建築環保評估協會主席李少穎、「綠建環評數據中心」督導委員會召集人張志剛。（王潔恩攝）

數據中心耗電量較一幢大型住宅樓宇高10至15倍

建築環保評估協會主席李少穎預計，未來會有更多數據中心落成。根據研究，截至2021年第一季，本港數據中心已佔840萬平方呎，預計5年內，會再多14個新數據中心建成。

不過，數據中心耗電量甚高，香港綠色建築議會主席張孝威解釋，數據中心要做不少冷凍工作，使熱力降溫確保機器可正常運作。他更形容，一個數據中心的耗電量，較一幢320伙單位的住宅樓宇高10至15倍，而現時全球數據中心的耗電量約為人類總耗電費的1%。

建築環保評估協會及香港綠色建築議會推出的「綠建環評數據中心」工具，是專門為數據中心而設，可評估數據中心整個生命週期。李少穎說，雖然新加坡都有相關的評級工具，但只針對耗電量、用水量、室內環境質素及可持續經營，故「綠建環評數據中心」相對全面，使數據中心可全方面達到環保標準。

新工具可評估數據中心20至30年間耗電量

「綠建環評數據中心」督導委員會召集人張志剛表示，在設計階段，輸入建築物料及設計等後，新工具可預視數據中心的級數，並能得悉可改善的地方。工具可評估20至30年後的耗電量，若使用能源效益高設施，例如製冷系統等便能為數據中心省電。李少穎補充，新工具除了著重減電外，亦會檢視用水、用材、處理廢物及建造方法等。

「綠建環評環據中心」工具專門為數據中心而設，可評估數據中心整個生命週期的耗電量。（資料圖片／梁鵬威攝）

達「金級」建築成本增2至3% 節能提升下5年可回本

張志剛說，視乎數據中心想達到的程度，最高級別為「白金級」，其次是「金級」、「銀級」、「銅級」等。現時新工具已運用在政府正在興建的數據中心，最終獲得「金級」。

他說，若對比無採用任何節能設施的數據中心，「白金級」可節省16.6%的能源損耗，「金級」則要節省13.8%。根據過去經驗，要達到「金級」料建築成本會高2至3%，「雖然成本高咗，但節能效率會高返…通常5年可以payback（回本）。」

此外，建築環保評估協會及香港綠色建築議會亦推出相關的實務指引，協助數據中心營運者提升能源效益。張志剛舉例指，不少數據中心的室溫較低，只得20至22度，故希望營運者可提高溫度，只要溫度不要時冷時熱，機器在恆溫環境已足夠。