日出康城居民外遊美國返港確診帶變種病毒　住所領都2座封區檢測

衞生防護中心今日（6日）公布正調查一宗涉及L452R變異病毒株的新冠肺炎初步確診輸入個案。個案為42歲女病人，8月24日前往美國，9月5日返港後檢測結果呈初步陽性，帶有L452R病毒株。為謹慎起見，當局今晚對她居住的將軍澳日出康城領都2座封區強制檢測，她返工地點（紅磡民樂街21號富高工業中心A座8樓07室）及潛伏期曾到訪地點亦納入強檢公告。



▼9.6日出康城領都2座封區強制檢測▼



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出發前呈陰性 返港機場檢測呈初步陽性

女病人於8月24日前往美國，9月5日乘搭航班CX883返抵香港。她於8月22日在香港進行的出發前檢測結果呈陰性。她抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行2019冠狀病毒病檢測，結果呈初步陽性。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵，中心已將此個案列作輸入個案。

居所封區檢測 辦公地點及所到訪地點納入強檢

在過去21天，女病人於8月15至24日期間在港，為審慎起見，政府今晚對該病人離港前居住的將軍澳日出康城2A期—領都2座作出限制與檢測宣告。大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，政府目標是在明日（7日）上午約7時完成此行動，政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。

病人於紅磡民樂街21號富高工業中心A座8樓07室工作，最後上班日期為8月20日。病人的工作處所及她在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告，曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

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患者已完成接種兩劑疫苗

中心的調查顯示，病人曾於5月2日及5月23日在香港接種兩劑復必泰疫苗，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

政府呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，尤其是《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的極高和甚高風險指明地區；而必須外遊，中心強烈建議他們於出發前完成接種新冠疫苗，並於外遊期間繼續佩戴口罩，時刻保持個人和環境衞生。家長亦應盡量避免攜帶未能接種疫苗的年幼子女外遊。