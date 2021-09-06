新冠肺炎｜新增2宗輸入個案患者均已接種疫苗　印傭檢疫期間確診

港府8月底起向已接種疫苗的菲律賓和印尼外傭「開關」，但新安排實施短短一周內，已有多名菲傭抵港後才確診，衞生防護中心今日（6日）公布新增2宗輸入個案中，亦包括一名23歲女印傭，她8月28日抵港，在外傭指定酒店檢疫期間，第3日樣本顯示不確定，翌日再採樣本證實確診，暫未知是否帶有變種病毒，而她4月初時已在香港完成兩針科興疫苗接種。至於另一宗輸入個案的男患者，從美國抵港，他在當地亦接種了兩劑復必泰疫苗，而初步確診少於5宗。



▼與愉景灣觀霞樓相關個案的受檢人士排隊檢測▼



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今日新增的兩宗輸入個案，包括23歲印傭（#12128），她8月28日乘搭國泰航空CX278從印尼泗水抵港，期後入住外傭指定檢疫的荃灣絲麗酒店，其第3日樣本呈不確定，翌日在醫院再次採樣後呈陽性，仍在等待其病毒檢測結果，未知是否帶有變種病毒。她在3月7日及4月6日曾在港接種兩劑科興疫苗。

▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



另一宗輸入個案則20歲從美國返港男子（#12129），他上周四（2日）乘搭國泰航空CX881從洛杉磯抵港，他同樣通過了本港機場檢測，入住荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫後，在第3日樣本確診，並被驗出帶有L452R變種病毒株。他曾於4月13日及5月4日在美國接種兩劑復必泰疫苗。

▼9月6日強制檢測公告詳情▼

