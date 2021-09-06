流感疫苗｜衞生署購63萬劑滅活疫苗　10月6日開始到校接種

衞生防護中心今日（6日）公布，2021／22年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」將於10月6日展開，為合資格人士提供資助或免費季節性流感和肺炎球菌疫苗，呼籲市民踴躍接種。

幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務會於10月6日開始，而小學的外展服務則於10月13日展開。衞生署已採購63萬劑滅活流感疫苗，並為學校外展（免費）採購31萬劑滅活流感疫苗，以及3萬劑減活噴鼻式流感疫苗。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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衞生防護中心表示，幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務會於10月6日開始，而小學的外展服務則於10月13日展開。現時約有760間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心，以及約480間小學報名參加計劃；有180名醫生報名參與外展疫苗接種服務。衞生署會提供外展接種的疫苗，並為醫生提供接種每劑疫苗資助額100元。

至於不參與上述外展計劃的學校，仍可透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」，邀請醫生到校提供季節性流感疫苗接種服務，新一年度每劑疫苗的資助額維持240元。對於不會透過學校外展接種流感疫苗的合資格兒童，家長仍可安排子女在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗，政府向參與醫生提供每劑疫苗的資助額為240元。至於在院舍防疫注射計劃下，到診註冊醫生的資助額為每劑疫苗100元。

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衞生署正為新一年度「政府防疫注射計劃」採購63.6萬劑滅活流感疫苗，並為學校外展（免費）採購30.9萬劑滅活流感疫苗，以及3.1萬劑減活噴鼻式流感疫苗。

截至7月31日，上年度「政府防疫注射計劃」、「疫苗資助計劃」及學校外展（免費）分別接種約54.7萬、52.7萬及25.1萬劑季節性流感疫苗。以上各項計劃整體共接種約132.5萬劑季節性流感疫苗，較2019／20年度同期減少約5.3%。

數字顯示，主要跌幅為學童的流感疫苗接種劑數，較2019／20年度減少約24.9%，相信是由於新冠肺炎大流行期間，受社交距離措施及學校停課影響。而醫護人員組別則錄得20.1%升幅。

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，2021／22季度流感季節採用的疫苗組合應與世界衞生組織的最新建議相符。衞生防護中心發言人稱，接種季節性流感疫苗是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，季節性流感疫苗與新冠疫苗的建議接種間隔時間為最少14天。

2021—22季度北半球流感季節採用的四價流感疫苗病毒株包括：

＊類甲型／維多利亞／2570／2019（H1N1）pdm-09病毒



＊類甲型／柬埔寨／e0826360／2020（H3N2）病毒



＊類乙型／華盛頓／02／2019 病毒



＊類乙型／布吉／3073／2013 病毒



2021—22季度北半球流感季節採用以重組技術生產的四價流感疫苗病毒株包括：

＊類甲型／威斯康辛／588／2019（H1N1）pdm-09病毒



＊類甲型／柬埔寨／e0826360／2020（H3N2）病毒



＊類乙型／華盛頓／02／2019 病毒



＊類乙型／布吉／3073／2013 病毒

