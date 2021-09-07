新冠疫苗｜中大宣布全校師生需打針或兩周一檢　下月18日前要申報

新學年各大專院校陸續恢復面授課堂及教學活動，中文大學常務副校長陳金樑今(7日)向全體師生發電郵，宣布最新疫苗接種要求，繼早前規定宿生必須接種疫苗或定期接受檢測外，相關安排將擴展至全校執行，教職員及學生須在下月18日或之前，於校內網上系統申報是否已接種疫苗，不適合接種者需兩周一檢。

陳金樑表明，如未能如期申報疫苗記錄或提交病毒測試結果，個別部門或單位主管將會聯絡有關人士以作跟進，並指校方充分理解相關措施對師生造成的不便，但保護社區免受病毒侵襲更為重要。



中大今日向師生發電郵，教職員及學生須在下月18日或之前申報是否已接種疫苗。（資料圖片）

下月11日開通網上疫苗及病毒測試結果申報表

陳金樑今日向各師生發電郵，宣告最新的疫苗接種要求。電郵提到，除校園宿生在入宿前必須接種疫苗或定期接受檢測外，校方將會於全校執行有關安排。

他指，大學將於下月11日開通網上疫苗／病毒測試結果申報表，類似早前申報體溫及外遊紀錄的自我醫療檢測措施。所有大學教職員及學生，須在下月18日或之前申報是否已接種疫苗。不能接種疫苗人士須每兩星期遞交病毒測試結果一次。如未能如期申報疫苗記錄或提交病毒測試結果，個別部門或單位主管將會聯絡有關人士以作跟進。

宿舍生活豐富學習經驗 亦增加病毒傳播風險

他又提到，對於居住在大學的宿生，接種疫苗更為重要。宿舍生活豐富了學習經驗，亦增加了新冠病毒的傳播風險。所有校內宿生必須於下月18日或以前提交疫苗接種證明予宿舍管理人員。如有人因為醫療原因無法接種疫苗，必須按早前公布的措施每兩星期遞交病毒測試結果一次。書院及宿舍將為宿生及非住宿學生提供價格可負擔的測試樣本包。

陳金樑：變種病毒下不得不採取更嚴謹防疫策略

陳金樑表明，充分理解相關措施對大家造成的不便，惟保護社區免受病毒侵襲更為重要。大學作為公營機構，有責任共同對抗新冠肺炎大流行，「早前我們假設七成接種率足以形成群體免疫屏障」，但新冠病毒變異病毒株下，不得不採取更嚴謹的防疫策略，「懇請大家理解，同心協力在不穩定的新常態下做好準備。」

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