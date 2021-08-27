中大教授李剛中港共打四針　否認隱瞞：每年交稅20萬有權打針

近日本港接二連三發生在外地接種疫苗回港再打針事件。中文大學醫學院矯形外科及創傷學系教授李剛，今年三月在深圳打兩針國藥疫苗後，回港後再在沙田源禾路體育館接種兩科科興，即前後共接種四針疫苗。

他今日回覆《香港01》查詢時稱，在香港打針時，醫護人員沒有向他查詢疫苗接種史，故不存在隱瞞，又反問「政府哪一條法律規定，在香港以外打過疫苗，回香港就不可以打？」他提到作為香港人有權免費接種政府的兩針疫苗，「我每年為香港政府交費、交稅20萬以上。」

食物及衞生局則表示，任何人士如果在外地已完成接種兩劑新冠疫苗，並刻意向醫護人員隱瞞，可能涉及以失實陳述及欺騙手段獲取利益，並構成刑事罪行。



《香港01》今午（27日）聯絡到李剛，他透露今年二、三月在內地注射兩劑國藥疫苗，之後自費800多元抽血驗抗體，檢測結果呈陰性，擔心自己是少數無法產生抗體的群組，因此五月中旬到沙田源禾路體育館打科興疫苗，即前後注射一共四針新冠疫苗。他說，「現時抗體水平非常高」，但以私隱為由拒絕透露詳細數字，「溝針」後亦無任何副作用。

醫護人員無詢問接種史、不存在隱瞞

有傳媒昨日引述李剛稱，他到源禾路體育館打針時，向醫護人員表示未有接種過新冠疫苗，涉嫌隱瞞接種史。不過，李剛向《香港01》稱，醫護人員當時無詢問其疫苗接種史，因此當時沒有說接種過國藥疫苗，而非說謊指自己無打過針，因此不存在隱瞞。

七月時有報道稱一名新加坡男子在當地接種兩劑莫德納疫苗後，再回港隱瞞接種史注射兩針復必泰疫苗。政府當時狠批他嚴重浪費珍貴的疫苗資源，譴責有關行為罔顧他人、極度自私和不負責任的行為，亦不排除追究。

不擔心會被政府追究

李剛今早回應稱，政府七月才說明不容許，但自己早在五月接種科興疫苗，當時根本不清楚有關規矩，不擔心當局會追究，「（政府）當然未有找我，政府有甚麼理由找我？我犯了哪一條錯？甚麼犯罪、Prosecution（起訴）誇大其辭」，他堅稱，「犯罪要有動機、行動，然後對別人作傷害，我的動機是保護自己，保護自己就是保護了香港市民，我自己不受感染就不會傳染他人，我對別人有甚麼傷害？我當然不怕政府追究。現在不要拿政府壓人好不好？」

他又提到每個香港市民都有權免費接種政府兩針疫苗，「我就是香港市民，我每年為香港政府交費、交稅20萬以上」，「我是正大光明以我的名義打疫苗，憑甚麼（說）我騙取政府利益。」

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至於中大醫學院有無向他施壓，李剛亦揚言：「醫學院憑甚麼追究我？我沒有做錯任何事情，不需要跟任何人道歉」，他認為醫學院對他非常Supportive（支持）。

他建議，已接種疫苗的市民若抗體水平跌到低位，政府應該容許他們自費補打加強針，「難道要香港市民自己跑回大陸打嗎？跑到其他國家，美國、英國去打嗎？」至於全球疫苗短缺，自己先接種第四針疫苗是否不道德？李剛反駁「全世界缺疫苗不等如香港缺疫苗，香港是最不缺疫苗的地方，我們香港政府就算有多餘的疫苗，也不可能去捐給其他地方。」

中大醫學院稱不評論事件

中大醫學院昨日稱正了解事件，對未能作出任何評論感抱歉，今日則拒絕再交代詳情，僅稱「無補充」。

科興疫苗（羅國輝攝／資料圖片）

食物及衞生局回覆事件時，重申任何人士如果在外地已完成接種兩劑新冠疫苗，並刻意向醫護人員隱瞞有關事實，聲稱自己屬政府疫苗接種計劃下的合資格接種人士，而不誠實地取得接種疫苗的利益，政府會調查並考慮採取適當法律行動，必要時會起訴相關人士，亦不排除會考慮不為相關人士提供在香港接種疫苗的紀錄證明。

當局又承認，政府無法事先準確掌握市民在本港以外地方的疫苗接種紀錄。市民有責任在本港接種疫苗時，就其健康和疫苗接種情況如實陳述。

營運沙田源禾路體育館疫苗接種中心的百本專業護理主席奚曉珠向《香港01》表示，醫護只能查閱市民在香港的新冠疫苗接種紀錄，接種者有責任申報接種史，否則醫護人員無法得知，而自今年二月開始，接種站亦設有通告，提醒市民披露接種史。

病人組織：如果打四針唔安全政府要做好把關

病人政策連線主席林志釉提到，市民預約接種疫苗時，條款及細則未有要求市民申報有無在香港以外地方接種過新冠疫苗，僅靠接種站的護士口頭詢問，而港人確有權在香港接種新冠疫苗，考慮到抗體水平下降去補針，難以批評是濫用資源，甚至提供錯誤、虛假資料，除非有書面證明。

林志釉又認為，將來會有更多身在外國或內地的港人抵港，他們可能想補打針劑，情況如同雙重福利，「（有人在）香港有三粒星，喺澳門有居民證，佢喺香港可以攞五千元（消費券）、澳門又可以攞一萬元，你唔可以話佢澳門攞完一萬蚊，你唔好過嚟攞五千元。如果政府話為咗安全唔可以打四針，咁就要做好把關工作。」

根據中大矯形外科及創傷學系網頁顯示，李剛1991年於中國人民解放軍第四軍醫大學取得醫學學士學位，1998年在英國牛津大學醫學院獲得博士學位。他的專長為幹細胞治療臨床應用，以及四肢畸形矯正重建。他亦在今年二月，與中大校長段崇智教授一同獲選為2021年度美國骨科研究學會（Orthopaedic Research Society，ORS）院士。