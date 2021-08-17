中大收緊出入管制　8.30起師生須「拍卡」入校　訪客要預先登記

反修例事件後，各間大學加強校園保安。中大今日（17日）公布，隨著九月新學年開始，大學計劃恢復面授課堂及教學活動，預計每日將有大量人士入校，在參考其他本地大學相關措施後，本月30日起收緊校園出入管制措施，包括在校園入口處新設電子讀卡系統，師生須持智能卡驗證。訪客則改為需預先登記，由學校發出二維碼以入校園，中大校友亦須持校友專屬信用卡才能入校。



中大今日（17日）公布，本月底將加強校園出入管制措施。（資料圖片）

中大今日宣布，校方行政與計劃委員會（Administrative and Planning Committee, AAPC）通過決議，將於本月30日收緊校園出入管制措施。

目前中大校園出入口處，由保安「人手檢視」教職員及學生出示的中大證件，中大指，日後將以電子方式取代。中大指，持有智能卡、「中大通」及圖書證的師生進入校園時，須於入口處新設的電子讀卡系統進行驗證。如有需要，即使持有智能卡，或會被要求出示身份證作核實。

校友須持專屬信用卡入校

訪客現時可即場登記身份證資料以進入中大，日後將改為預先向校方登記，取得由相關書院、學系、或部門經大學網上系統所發出的二維碼 （QR Codes）方可進入校園，並只在指定日期有效。至中大校友，則須在校園入口處，出示信用卡作入校之用。

中大指，所有其他訪客，如未能提供上述中大相關文件，均須於校園入口處登記其身份證或其他身份證明文件，方可進入校園。如情況需要，大學保留拒絕訪客進入校園的權利。