機場三跑填海總經理「被辭職」　涉工程延誤　曾任沙中線項目經理

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-24 19:13

機場三跑預計於2022年啟用，但因為海砂、疫情等多番落後至少八星期。《香港01》獲息，負責三跑工程的總經理David Salisbury於本周離職，有消息指，是涉三跑填海工程延誤被要求離職。 David Salisbury於2019年才加入機管局，過去於港鐵工作，曾任爆出多項工程問題的沙中線土木工程（東西線）項目經理，所負責的工程曾致土瓜灣站23幢樓宇沉降。 機管局表示不評論個別人事。機管局董事會成員、工程界立法會議員盧偉國指，龐大工程有人事變化亦司空見慣，對「祭旗」說法一笑置之。

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機場三跑工程需要填海650公頃，曾有報道指出，因海砂供應嚴重短缺及價格暴升，令原預計去年底完工的填海工程，仍未完成。按機管局交到立法會經濟發展事務委員會的文件，填海工程尚未完成，現完成約95%工程。

於機管局三跑工程任總經理的David Salisbury傳出於本周三（21日）離職，有工程界消息透露，他早於兩個月前被調職，稱是三跑填海工程延誤「祭旗」。

曾任沙中線項目經理 工程導土瓜灣23幢樓沉降

David Salisbury於2019年加入機管局入總經理（General Manager），此前的九年多，均於港鐵任職項目經理，按港鐵年報資料，他於2019年1月離職，當時任中線土木工程（東西線）項目經理，亦曾在港島線西延線工程工作，熟悉隧道工程。

沙中線東西線項目（現稱為屯馬線）的土瓜灣站曾爆出削鋼筋，亦曾出現沉降問題令土瓜灣多幢舊樓現裂縫，David Salisbury亦曾代表港鐵到九龍城區議會就沉降問題解畫。

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機管局：不評論個別人事

機管局回覆指，不會評論個別員工的人事事宜。而就三跑填海工程，機管局則指，工程滯後時間維持約八個星期，機管局及其承建商會繼續實施各項替代及應變措施，包括分階段交付工地範圍/安排後續承建商提早進場、調動額外資源以配合延長工時、利用延長的飛行通報期間提高工程生產力、重新調整施工優先次序，以確保三跑道系統建造工程按既定時間表進行。

盧偉國對「祭旗」說法一笑置之。（資料圖片 / 余俊亮攝）

盧偉國：「祭旗」說法一笑置之

機管局董事會成員、工程界立法會議員盧偉國向《香港01》表示，與David Salisbury沒有接觸，認為如此大型的工程組織有人離開「唔係好大不了」，人事變化亦司空見慣，聽到亦不感特別。

他否認要找人「祭旗」的說法，「祭旗」即把責任推卸在其身上，高層可以不用負責，但指總經理職級無法達到此效果，聽到亦一笑置之，而向來有同事離開，其對工作有一定貢獻，亦不會說其壞話。

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