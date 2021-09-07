大角咀單位藏爆炸品　控方指涉案筆記本有被告指紋　男生突改認罪

警方前年在大角咀一個單位搜獲爆炸品原材料、汽油彈等物品，兩名青年涉串謀製造黑火藥及鋁熱劑被捕，其中一人早前已認罪。另一18歲學生否認控罪，案件原定昨日開審，控方突然提供指紋化驗報告，指單位內的文件及筆記上發現十多個該男生的指紋，案件押後至今日，該男生決定認罪。案件押後至本月10日及14日求情，並將會於16日判刑。



串謀製造黑火藥及鋁熱劑

被告丁展峯（18歲，學生）承認串謀製造爆炸品罪及管有爆炸品罪。控罪指，丁與他人串謀製造爆炸品，即黑火藥及鋁熱劑。他另涉管有爆炸品，包括硝酸鉀、碳、硫、鋁、銅、氧化鐵、蔗糖及鎂。

同案的另一被告董上琳早前已承認3項控罪，包括串謀製造、管有爆炸品、及管有物品意圖損壞財產罪。

單位內筆記有丁的指紋

案情指，董於前年10月3日租用了大角咀一個單位，而董將鎖匙分享了給丁，警方進行拘捕前，丁從單位與董一同離開大廈。

警方在單位內搜出多項化學品、汽油彈、無人機、無人機投擲器等物品，亦發現寫有示威事件以及Hong Kong Rights and Democracy Act中文英字眼的筆記，當中亦有設計圖，該筆記及另一文件上發現多個屬於丁的指紋。

爆炸品可導致爆炸或煙火效果

控方指，董、丁及其他人把單位用作工場性質而非作居住用途，以製造及儲存多種物料及物品 。而單位內發現的化學品原料及其他物料所能夠製成爆炸品，包括黑火藥及鋁熱劑，可以與其他裝置一併使用，導致爆炸或煙火效果。

另外，在單位內也搜獲無人機以及投擲器，當一併使用時可使物品從空中墜落，而單位內發現的小瓶汽油彈，可藉由無人機的投擲裝置從高處墜落。

案件編號：DCCC476/2020