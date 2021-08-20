大角嘴單位疑用以研製黑火藥　及藉無人機投擲　男租客認藏爆炸品

警方前年10月留意到大角咀一單位有可疑，經搜查後發現內有大批爆炸品原材料，該單位租客今(20日)在區域法院承認串謀製造及管有爆炸品等罪名。控方案情指被告與他人把單位用作製造爆炸品的工場，並成功製成黑火藥，疑他們有意用無人機從高院投下爆炸品。法官形容是「小型軍火庫」，由於案中仍有細節需要釐清，案件暫押後至10月19日，或待同案另一人的審訊完結後一同判刑。



串謀製造黑火藥及鋁熱劑

被告董上琳（24歲）承認串謀製造、管有爆炸品、及管有物品意圖損壞財產罪，指董在2019年10月3日至15日，與他人串謀製造黑火藥及鋁熱劑，並在大角咀一單位管有爆炸品，即硝酸鉀、碳、硫、鋁、銅、氧化鐵、蔗糖及鎂。

董亦承認管有玻璃樽、毛巾、汽油、內含環己烷及甲基環己烷的有機混合劑、甲苯、 6個 樽頸裹着含汽油毛巾布碎的玻璃樽、空中無人機及能與該等空中無人機連用的投擲裝置 ，意圖損壞財產。

同案另一被告丁展峯的案件將於9月6日進行審訊。

單位內發現多項化學品及無人機等

案情指，被告於2019年10月3日租用了大角咀一個單位，警方在同月15日作監察行動，見被告出入單位並把他拘捕。警方在單位內搜出多項化學品、汽油彈、無人機、無人機投擲器等物品，亦發現寫有示威事件以及Hong Kong Rights and Democracy Act中英文字眼的筆記。

相信曾試製鋁熱劑但失敗

控方指，被告與他人把單位用作工場性質而非作居住用途，以製造及貯存多種物料及物品 ，被告對單位內的活動知情，亦有持續參與，單位內多處更發現其指紋及掌印。單位內發現的化學品原料及其他物料能夠製成爆炸品，包括黑火藥及鋁熱劑，而在警方採取行動前，黑火藥已成功製成，亦相信單位內有人嘗試製造鋁熱劑但失敗。

另外，單位內亦發現製造爆炸品的原材料，即硝酸鉀、碳、硫等；也有高度易燃的液體、空玻璃瓶、毛巾，可以製成汽油彈。

可藉無人機投擲裝置

控方表示，在單位內也搜獲無人機以及投擲器，當一併使用時可使物品從空中墜落，而單位內發現的小瓶汽油彈，可藉由無人機的投擲裝置從高處墜落。而單位內亦發現由改裝流動電話而成的觸發器，可令一枚自製炸彈在遙控器或時間控制的情況下起作用。

案件編號：DCCC476/2020