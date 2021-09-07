港澳藥械通｜簡化中成藥內地銷售程序　業界料首批最快10月完審批

廣東省政府日前公布「港澳藥械通」擴展實施，簡化本港傳統外用中成藥進入內地的銷售程序，並容許本地中醫師到大灣區試點執業。

自由黨立法會議員邵家輝等人今（7日）與傳媒茶聚。香港中醫中藥界聯合總會會長、百成堂集團主席李應生表示，業界喜見落實港簡化審批政策，並讚揚政策有利中藥市場發展。他預計第一批約20款外用中成藥，最快可於今年10月正式完成審批，成功獲批後可於全國銷售。



自由黨立法會議員邵家輝（中）等人今（7日）與傳媒茶聚。（受訪者提供）

立法會批發及零售界議員邵家輝稱，感謝國家和廣東省當局的支持，以及香港政府協助，促成多項惠港政策日前出台。他指，本港中醫中藥業到大灣區發展的一個好起點，期望日後會有更多利好安排，讓更多本港業界可進到內地，融合國內大循環發展格局，希望各業界能把握機遇。

李應生指，業界非常喜見今年落實港澳中醫藥入大灣區的簡化審批政策。（受訪者提供）

香港中醫中藥界聯合總會會長、百成堂集團主席李應生說，中藥品在香港上市需要好幾年的審批，阻礙中藥進入內地的發展。業界非常喜見今年落實港澳中醫藥入大灣區的簡化審批政策，現時是「先行先試」，外用中藥融入大灣區，而政策將會逐步應用於內地其他城市。中成藥的銷售對象及客群由700萬人開放至14億人口，有利中藥市場發展，預計第一批約20款外用中成藥，最快可於今年10月正式完成審批，成功獲批後可於全國銷售。

而香港中藥業協會監事長、嶺南藥廠行政總裁呂偉強表示，只要外用藥品上架有5年，並交齊所須文件，審批時間可以由235日加快至115日。他指，中醫藥業能融入大灣區對中藥製造商是商機無限，預計銷售額將會在一年內增三至五成，若在全國銷售，銷售額更可倍增。