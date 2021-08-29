「港澳藥械通」政策首批落地5間醫院　未來擴至大灣區9市實施

為方便居內地港人生活，「港澳藥械通」容許在大灣區的指定醫療機構，使用已在香港註冊的藥物和屬臨床急需、公立醫院已採購使用及具有臨床應用先進性的醫療儀器，政策試點工作已在香港大學深圳醫院完成，未來將正式拓展至粵港澳大灣區內地9市實施。



「港澳藥械通」政策試點工作已在香港大學深圳醫院完成。（資料圖片）

8月27日，廣東省藥品監管局聯合廣東省衛健委召開新聞發布會，通報「港澳藥械通」試點工作情況，以及該政策的主要配套制度文件以及正式擴展實施工作安排。

廣東省衛生健康委黨組成員、副主任周紫霄表示，「港澳藥械通」政策試點工作建立了健全的管理機制，按照醫療機構申報、廣東省衛生健康委審核和研究確定3個步驟組織實施遴選，審核確定5間首批內地指定醫療機構。除了港大深圳醫院，其餘4間分別為位於廣州的現代醫院（二級醫院）、和睦家醫院（二級醫院），中山的陳星海醫院，以及珠海的希瑪林順潮眼科醫院。

希瑪林順潮眼科醫院是唯一獲批的港資眼科專科醫院。《南方都市報》報道，希瑪眼科此次申請引進多項港澳藥品及醫療器械，包括阿托品（Atropine）眼藥水。阿托品是現今公認的、有效防止近視加深的藥物，但由於內地尚未批准上市，致使低濃度阿托品眼藥水「一藥難求」，不少家長都需要到港澳買藥。隨着「港澳藥械通」政策落地，將為有需要用藥人士帶來便利，並更好配合內地加強青少年近視防控的政策。

廣東省藥品監督管理局黨組成員蘇盛鋒表示，「港澳藥械通」政策試點以來，已審批臨床急需使用進口藥品9個、醫療器械2個，共惠及150名患者。其中，恩曲替尼（Entrectinib）、勞拉替尼（Lorlatinib）等目前全球較新的抗癌藥品，已通過「港澳藥械通」政策在港大深圳醫院臨床使用，為難治性、特定基因突變型癌症類型患者提供替代性的治療方式。