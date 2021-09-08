商會指來港易方便商務人士經港到其他地方　冀擴大至可機場入境

政府日前公布恢復「回港易」計劃返港豁免檢疫安排。身處廣東省以外內地其他省市及澳門的香港居民，只要符合計劃條件回港時可免檢疫，今日（8日）起開放預約。「來港易」則於下周三（15日）推出，容許身處廣東省和澳門的非港人免檢疫來港。

工總常務副主席陳祖恒今早在港台節目《千禧年代》指，歡迎有關措施，形容是「好的第一步」。他指「來港易」及「回港易」可方便商務工幹人士，尤其他們可經「來港易」到港後再前往另一個免檢疫的地區。建議政府可視乎需求增加名額，希望下一步可增至2000個名額，並擴大至機場入境人士。



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來港易」容許身處廣東省和澳門，並符合條件的非香港居民，來港可獲豁免檢疫。不過只開放兩個陸路口岸，即深圳灣口岸以及港珠澳大橋香港口岸，而每日名額各為1,000個。工總常務副主席陳祖恒對「來港易」表示歡迎，形容為「好的第一步」，不僅可減輕來港旅遊人士的負擔，亦可方便商務工幹。他指，商務人士可先經「來港易」到港，其後再到另一處免檢疫的地方，變相只需要回程時檢疫14日便可以到訪兩處地方。他指，政府可視乎需求，日後再增加名額至各個口岸每日2000個，或擴至機場入境人士。

至於早前曾暫停的「回港易」計劃，陳祖恒指暫停後對生意有影響，因兩地均需要檢疫，對商務人士的負擔大。不過，他提到不少人已習慣網上處理生意事務，必要時才親身前往。

▼與愉景灣觀霞樓相關個案的受檢人士排隊檢測▼



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工聯會理事長黃國在同一節目上指，恢復「回港易」可方便內地港人回港處理急事，包括有人要回港醫病、有長者希望回港探親，亦有長者因未能成功申領消費券需要回港處理。廣州日前有新增無病徵患者，他指希望與內地設立防疫政策，如設兩地互通健康碼，若有確診個案時可方便追蹤。亦希望日後可有恩恤通關安排，包括容許在內地居住的中港貨車司機返回內地。

至於「來港易」，他指大學近日開學，相信安排可方便內地學生來港，希望日後可擴大至機場入境人士。