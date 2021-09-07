回港易、來港易將推行　專家：若有社區傳播　應停全市免檢疫來港

特首林鄭月娥今天（7日）公布，「回港易」計劃由明天起將會全面恢復，即廣東省以外的港人也可免檢疫來港。至於「來港易」計劃就會在9月15日起推行，非香港居民屆時也可由內地、澳門來港，同樣毋須隔離，名額每天2000人。

呼吸系統科專科醫生梁子超關注，回港易計劃下，在內地港人可以透過機場來港，容易與轉機旅客造成交叉感染，建議政府區分好兩批旅客及機組人員。另外，現時若內地「小區」的風險升為中風險或高風險，港府便會暫停該「小區」的「回港易」，他認為「小區」劃分得太細，政府應該密切留意爆發疫情的城市有無社區傳播的跡象，若有訊號出現，便應及時煞停計劃，而非單單暫停部分「小區」。



梁子超相信現時推行「回港易」和「來港易」對香港的風險不大。（資料圖片）

梁子超表示，早前由南京市引發的新冠肺炎疫情基本上已經受控，不見再有傳播，相信現時推行「回港易」和「來港易」對香港的風險不大。他相信兩個計劃會吸引到一批人來港，但由於返回內地、澳門時仍需隔離，估計數量不會太多。

他指出，「回港易」計劃下，港人可以經機場由內地來港，同時機場又會有一批旅客由外國高風險地區飛抵香港，並轉機回內地，他認為政府必須區分好兩批旅客及機組人員，以免有高風險地區航線的旅客傳染機組人員後，機組人員再傳染內地來港人士，而這批人來港後豁免檢疫，便有可能將病毒帶入香港。

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一旦爆疫應暫停整個城市的回港易及來港易

目前若內地突然出現個案，與患者相關的「小區」會被調整風險至中或高，相關「小區」便會被暫停回港易，梁子超認為這做法可能會帶來漏洞，因港府難以準確掌握到港人、非港人在內地的行蹤紀錄，只可依賴其自行申報，若有人報稱自己無去爆疫「小區」，亦無法核實。他指出，港府應密切留意爆疫城市有無社區傳播的跡象，如有患者屬源頭不明個案，便需檢視應否要求該城市的來港者改為酒店檢疫，但為免酒店爆滿，也需考慮暫停整個城市的回港易及來港易。

內地不將無病徵的確診者列為「確診個案」，僅指屬「無症狀感染」，不會因此而調整該地區的風險，梁子超認為如果「無症狀感染」個案在社區被發現，港府應以香港的標準，視之為「確診個案」去處理，而非僅依從內地的中、高風險地區名單更新。

許樹昌指，港府應不斷按內地疫情，更新有風險的城市小區名單。（資料圖片 / 羅君豪攝）

許樹昌指容許無染疫非港人來港風險不高

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，只容許無疫症非港人來港，風險不高，因現時有限額，亦有要求他們做多次核酸測試，一旦內地有確診個案，都會自行封區及限制人流活動，港府只要不斷按內地疫情情況，更新風險城市小區名單便可。

他又稱，由於香港不少輸入個案都屬無病徵，「無症狀感染」個案也應被視作該地區有確診個案看待。