來港易下周三推出　旅遊業：返內地要隔離幫助不大　旅客轉攻海南

特首林鄭月娥今日（7日）宣布，9月15日啟動「來港易」，非港人可經深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸來港，每日名額各1000個，共2000名額。旅遊業界人士認為，由於內地居民回到當地後仍要進行14日強制隔離，影響來港意欲，「唔會為咗嚟玩幾日，買奢侈品而返去要隔離。」業界相信只是開通本港及內地的「第一步」，仍期望有更多人接種疫苗後，令當局可考慮全面通關。



9月15日推出「來港易」，非港人可經深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸來港，每日名額各1000個，總共2000名額，要求及「回港易」一致。（資料圖片）

林鄭月娥今日（7日）宣布，「回港易」今晚深夜（9月8日凌晨零時起）起全面恢復，規定依舊，有關香港居民回港前14天必須無到過高風險地區、同時須取得陰性的核酸檢測結果，並須按要求回港後定期接受檢測。另外，下周三（9月15日）推出「來港易」，非港人可經深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸來港，每日名額各1000個，總共2000名額，要求與「回港易」一致。

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，來港易實際對旅遊業幫助非常有限，由於兩地未完全通關，即使來港免檢疫，回內地時亦未必有相同待遇，內地居民回到當地後仍要進行14日強制隔離，對來港旅遊卻步，「唔會為左玩幾日，買奢侈品而返去隔離，旅客轉移攻海南買嘢。」他相信有關安排主要便利商務客簽約，或處理一些急務，或是需出席飲宴或喪禮等人士。

旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，來港易實際對旅遊業幫助非常有限。（梁煥敏攝）

他提到，現時兩地互通之路仍未見曙光，但「來港易」對通關已走前一步，相信要待港人的疫苗接種率明顯上升至一定水平，加上實行嚴謹的健康碼措施，讓內地當局在考慮通關上可改變看法。