疫苗抽獎｜信和送凱滙千萬豪宅　贏家誕生即睇巨獎二獎得主係咪你

【信和抽獎】信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團，送出的1,080萬元觀塘凱滙一房單位，成為疫苗抽獎全城最矚目獎品。今午（8日）12時左右開獎，在多名監獎嘉賓見證下，凱滙單位及另外20份10萬元預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額的幸運兒，由專業電腦系統抽出。終極大獎、凱滙單位得主在12時31分出爐，其身份證號碼Z字頭，相信是位80後幸運兒。

今次抽獎落空不要緊，信和黃廷方慈善基金與華人置業集團早前宣布，若9月30日或之前全港達到500萬人接種疫苗，第二輪抽獎活動將再送出終極大獎、即凱滙全新單位壹個，給已接種疫苗且年滿18歲的香港永久居民。第二輪抽獎10月7日中午12時舉行，9月30日下午5時30分截止登記。



千萬豪宅贏家誕生。（歐嘉樂攝）

20份二獎得主名單出爐。（梁煥敏攝）

信和集團副主席、黃廷方慈善基金董事黃永光表示，如接種人數月底前達500萬，將會在第二輪抽獎送出第二個單位。（歐嘉樂攝）

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打針送凱滙「獎品」花落誰家全城關注，第一輪抽獎9月1日截止，共收到250萬個登記，在今午抽獎儀式舉行期間，不少人全神緊張等結果。有關方面指，今年5月宣布推出抽獎時，香港只有 約130萬人已接種第一劑疫苗，最新增加至超過427萬人已接種首劑疫苗。

華置「甘比」：盡快500萬人接種讓第2個凱滙單位誕生

華置行政總裁陳凱韻致辭時指，非常希望可以盡快達到500萬人接種疫苗，以達至群體免疫，而屆時第2個可送出凱滙單位都會因此而誕生，期望更多人會鼓勵身邊人一起接種疫苗。

譚耀宗未聞中港通關所須接種人數：500萬係一個好數字

抽獎儀式後，譚耀宗表示未曾了解過中央對中港通關條件需要有多少人接種疫苗，但500萬人接種是一個好的數字及條件，讓港府與中央商談兩地通關，而除了外防輸入以外，疫苗接種人數同樣重要。

第二輪抽獎9.30下午截止登記

信和華置業第二輪抽獎活動，合資格參加者均須為已於2021年9月30日或之前於香港接種至少一劑新冠疫苗的香港居民，包括在第二輪抽獎活動公布前已接種疫苗的香港居民。參加者可於2021年9月2日上午9時正至2021年9月30日下午5時30分期間透過抽獎網站登記參加第二輪抽獎。

▼第二輪抽獎活動詳情及登記連結▼



https://register.vaccinationluckydraw.hk/tc/register_hkpr.html

下輪10.7開獎 首輪抽獎落空人士毋須額外登記

有關方面指，抽獎活動大使將於香港各處的指定物業的專櫃櫃台協助公眾人士進行網上登記，而較早前已以永久居民身份登記參加第一輪抽獎而沒有贏得終極大獎的人士，將自動獲納入參加第二輪抽獎而毋須額外登記。第二輪抽獎活動的得獎者會以隨機形式於2021年10月7日中午12時透過外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統抽出。

▼直擊獲送的1080萬抽獎禮物 凱滙3座47D單位▼



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【12:31】千萬豪宅贏家誕生。

【12:30】20份二獎得主名單出爐。

【12:26】終極巨獎及20份二獎得主資料核對中。

【12:22】范徐麗泰及譚耀宗抽出凱滙單位得主。

【12:09】前全國人大常委會委員范徐麗泰及全國人大常委譚耀宗上台抽出20位二獎得主。

【12:00】抽獎儀式開始，第一輪抽獎活動將送出共21份獎品，包括凱滙二期3座47樓D室一房住宅單位壹個，樓面面積約449平方呎，價值約港幣1,080萬元，以及20份每份價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

第一輪凱滙大抽獎於9月1日截止報名，終極大獎為凱滙二期3座47樓D室一房住宅單位一個，樓面面積約449平方呎，價值約港幣1,080萬元。得獎者領取終極大獎而涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，及終極大獎的首年管理費將全數由抽獎活動之贊助單位支付。二獎則為20份價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼



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得獎者於領取獎品時須向主辦單位證明其資格，包括向其出示香港身份證正本，以及衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本或電子紀錄，並須同時向主辦單位提供書面同意以向政府核實相關接種疫苗的記錄。

▼疫苗抽獎禮物 凱滙會所泳池一覽▼

