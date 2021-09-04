疫苗抽獎｜稻苗學會25萬元現金券抽獎結果出爐　即睇得獎名單

香港現時疫苗接種率已逾6成，稻苗學會早前推出打兩針及在食肆消費後可參加的抽獎活動，送出的餐飲現金劵總值超過25萬元，包括2萬元金記冰室現金券、龍華酒店9,800元乳鴿券等，亦有鮑魚、花膠等。

抽獎活動共有45,470人參加，並於昨日（3日）完成電腦抽籤，在網上公開得獎名單。稻苗學會主席徐汶緯表示，抽獎反應熱烈，感謝市民接種疫苗共同防疫，及多謝市民對餐飲業的支持。



43間食肆及餐飲集團，送出總值超過25萬元的餐飲現金券，得獎名額共535份，大獎則為價值1,800元的6人海參花膠鮑魚盆菜，有5名參加者得獎；二獎則為每份價值約1,000元的餐飲消費券，得獎者可以在金記冰室、羅麥記、叙福樓集團旗下食肆等餐廳使用。

抽獎已在昨日（3日）以電腦抽籤形式進行，並於今日在稻苗學會網站及稻苗學會Facebook專頁公佈，稻苗學會亦會個別通知得獎者領獎。

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稻苗學會主席徐汶緯表示，餐飲業最受疫情影響，業界不希望再有下一波到來，故稻苗學會冀藉今次大抽獎，鼓勵市民積極接種疫苗。對於是次抽獎多達4.5萬市民參與，反應熱烈，感謝參與的市民接種疫苗共同防疫。

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