檢測群組禁留深喉唾液　專家憂人潮湧檢測中心　重演揚州大爆發

政府公佈強制檢測群組今日起（8日）不能再做深喉唾液檢測，需到社區檢測中心要專業人士採樣。有專家認為此舉可分流避免「搶樽」情況，令風險更大的有病徵人士可以更易取樣本瓶化驗，不過內地揚州檢測中心日前出現一傳23人的大爆發，憂慮本港多人湧到檢測中心造成聚集，促請當局區分不同風險人流的檢測方法。



指定檢測群組今日起只可以透過拭子採樣，深喉唾液檢測就供有病徵人士使用。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，有關安排合理，可以避免高風險的有病徵人士因「搶樽」而無法檢測，但擔心指定檢測群組湧到檢測中心，「揚州檢測中心出現一傳23例子，突顯Delta傳播威力，所有檢測地方有個案都有風險，將所有唔同種類人士湧入去，大大增加爆發風險。」

他建議區分不同風險人士檢測方法：

1.高風險者工作群組如檢疫酒店員工，應在酒店附近常設檢測站，避免增加他們在交通、到檢測中心與其他群組混雜機會

2.低風險來港者如回港易人士，六次檢測應用深喉唾液測試，「回港易好多人，你信佢哋係低風險未必需要去檢測中心採樣，派樽比佢留深喉唾液都可以」，否則高低風險人群混雜反增感染機會

被問到指定檢測群組不能再以深喉唾液測試，有無「谷針」效應，梁子超認為作用非常低，「工作人口20至60歲差唔多打咗七成，政府想叫商界強制員工打針，但商界無乜權咁做。」

梁子超建議，當局應區分不同感染風險人士的檢測方法。（資料圖片）

各個特群組強制檢測要求：



以下群組今日起不能再以深喉唾液檢測

．曾與確診者身處同一地方，以及因學校爆發上呼吸道感染或流感個案，而須強制檢測的人士

．今日起抵港者，包括強制檢疫或隔離後人士、經「回港易」計劃抵港人士，以及日後經「來港易」計劃來港人士

．因社交距離措施要求而須強制檢測的人士，如本地郵輪「公海遊」員工及乘客、表演場所的表演者、個別業界如機場員工