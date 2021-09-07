病毒檢測周三起收緊　大部分須拭子採樣　政府不接受深喉唾液結果

食物及衞生局今晚（7日）突公布，由明日（8日）起，曾與確診者身處同一地方、因學校爆發上呼吸道感染而須接受強制檢測、非住所檢役的抵港人士、以及個別業界如機場員工等，必須接受專業拭子採樣檢測，如交深喉唾液樣本等同未做。



政府表不，會繼續在醫管局普通科門診診所、郵政局及港鐵站派發點，免費提供深喉唾液樣本收集包，但會適時調節樣本收集包的供應量。



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因學校爆流感而強檢 須到社區中心採樣

政府發言人表示，將不再接納深喉唾液為強制檢測樣本，冀能更有效地維持香港的保護屏障。由明日起，因曾與確診者身處同一地方，以及因學校爆發上呼吸道感染或流感個案，而須進行強制檢測的人士，必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測。而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

所有由明日起抵港的人士，則必須到社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求。此組別包括強制檢疫或隔離後人士、經「回港易」計劃抵港人士，以及日後經「來港易」計劃來港的人士。

各個特群組強制檢測要求：



個別行業檢測不再接受深喉唾液結果

因應個別社交距離措施要求而須進行強制檢測的人士，如本地郵輪「公海遊」員工及乘客、表演場所的表演者、個別業界如機場員工，政府亦不會再接納其深喉唾液樣本為強制檢測方式，詳情另行公布。

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免費檢測只限部分情況

當局重申，市民在社區檢測中心進行與確診個案相關、或從香港以外地方抵港、又或屬指定行業（如機場及指定檢疫酒店已接種疫苗員工）的檢測，費用全免。社區檢測中心提供預約及即場登記服務，中心會優先為已預約的市民提供服務。

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深喉唾液檢測只限有病徵等人士

當局表示，在個別情況下，例如醫生為可能出現病徵人士提供的檢測、在家居檢疫或隔離期間需要進行檢測的抵港人士、在指定檢疫酒店或設施進行檢疫的海外抵港人士的部分作覆查用途的檢測，以及基於健康或年齡原因未能以專業拭子採樣進行檢測的人士等，其強制檢測會繼續以深喉唾液樣本進行。政府會在邊境口岸，向須於家居檢疫或隔離期間進行檢測的抵港人士派發充足的深喉唾液樣本收集包，供他們在隔離期間使用。

局方表示，考慮到仍有市民不時進行自願性質檢測，而此舉亦有助社區監測，政府會繼續在醫管局普通科門診診所、郵政局及港鐵站派發點，免費提供深喉唾液樣本收集包，但會適時調節樣本收集包的供應量。