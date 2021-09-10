禁新式煙｜同時使用傳統煙與電子煙更難戒　料戒煙求助人數升

政府企硬全禁電子煙及加熱煙的進口與銷售，相信部份人或會選擇戒煙。本港有多個機構提供戒煙服務，預計新型煙草類產品禁售後，戒煙需求會上升，將按需要增加服務量。

家庭醫生則指，戒煙者初期因為未能即時適應尼古丁水平下降，而出現退癮徵狀，煙齡越長及依賴尼古丁的煙民更甚，但藥物可以協助煙民，大約兩至三個月的療程便可戒煙。



香港2019年15歲或以上人士吸煙率為10.2%，若將加熱煙、電子煙、手捲煙及水煙等，吸煙率升至10.5%，政府以2025年減至7.8%為目標。坊間有多種戒煙服務，根據各機構提供的資料，戒煙計劃的對象覆蓋青少年至成人、新移民及少數族裔，基本上毋須輪候便可得到服務，大部份服務都免費，包括中煙針灸配合耳穴按摩、同輩輔導、提供處方藥物支援等，戒煙率介乎20%至50%。

政府推新禁煙策略令戒煙服務需求增

值得注意的是，港大醫學院2019至2020年研究顯示，2019至2020年86%求助青少年都曾使用電子煙及加熱煙、51%同時用傳統煙及加熱煙或電子煙，後者更難戒煙。醫學院表示按以往經驗，政府有新的控制政策後，戒煙求助數字都會上升，例如政府2007立法將法定禁煙區範圍擴大至所有食肆處所的室內地方等後，衞生署的綜合戒煙熱線求助電話增加了約26%，預期今次求助人數都會上升。港大醫學院、九龍樂善堂、醫管局、基督教聯合那打素社康服務及博愛醫院等都稱會按實際需要調整人手應對。

衞生署一直資助非政府機構如提供戒煙服務，過往數據顯示大部份可即日獲得服務，戒煙的成功率約28%至46%。在2018至2020年，該署綜合戒煙熱線每年平均處理約7500個來電；2021年截至7月，熱線處理的來電超過4700個。

每年約4500人使用戒煙診所服務

在2018至2020年，每年平均約4500位吸煙人士接受上述的戒煙診所服務。2021年截至7月，超過3800位吸煙人士接受服務。由戒煙診所提供的戒煙療程一般為期八星期，會因應個人情況調整。

林永和表示，有煙民選擇藥物療程兩至三個月後成功戒煙。（資料圖片／鍾偉德攝）

煙民依賴尼古丁，戒煙時身體或未能即時適應尼古丁水平下降，而出現短暫不適，即「退癮徵狀」。衞生署網站顯示，常見徵狀包括頭暈、頭痛、疲倦易怒、精神不集中、喉乾舌燥、咳嗽、容易飢餓、食慾增加等，徵狀因人而異，部份戒煙者甚至無不適。一般來說，戒煙首星期徵狀較明顯，之後逐漸消退，大部份不適情況只維持兩至三星期。

兩至三個月藥物療程成功戒煙

家庭醫生林永和表示，煙民煙齡越長、進食尼古丁水平高的煙草產品，戒煙時的退癮情況越明顯，戒煙人士可選擇「尼古丁替代療法」，即用戒煙香口膠、戒煙貼、戒煙吸劑和戒煙糖；亦可用「非尼古丁類藥物」，能針對腦部與尼古丁癮有關的受體，紓緩退癮徵狀和對吸煙的渴求。

他分享有煙民服用藥物成功戒煙經驗，首星期逐步增加藥物劑量，期間仍然有吸煙，劑量加至第八日，已經毋須依賴香煙，大約兩至三個月的療程便成功戒煙。