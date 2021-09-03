禁加熱煙｜港府擬全禁　關注組引調查稱九成煙民擬轉食傳統煙

《2019年吸煙（公眾衞生） （修訂）條例草案》正在立法會審議，有指近日特首林鄭月娥重申，港府堅持全禁電子煙和加熱煙的立場後，民建聯表態支持政府方案。下周五（10日）料將再開會。

加熱煙關注組今天（3日）召開記者會，稱一項最新問卷調查發現，若政府全禁加熱煙，九成加熱煙用家會轉食傳統香煙；餘下一成人更揚言會循黑市渠道買煙，無人決定戒煙。

關注組認為，結果反映全禁只會令用家吸食危害更大的傳統香煙，對公共衞生並無益處，反對政府方案。



加熱煙關注組一項最新的問卷調查發現，若政府全禁加熱煙，九成的用家會重食傳統香煙，餘下一成人則會循黑市渠道買煙，無人決定戒煙。（鄭翠碧攝）

關注組成員徐緣表示，今年8月底透過網上調查及街頭訪問，訪問了882名加熱煙用家，受訪者均為成人，99.7%本身都有吸食傳統煙，煙齡由數年至逾十年不等，近幾年才轉食加熱煙。

他稱，89.5%受訪者稱若全禁加熱煙，會重食傳統煙；10.5%則會從黑市購煙，沒有人選擇戒煙。關注組召集人盧啟律指，九成人重投傳統煙的懷抱，結果屬預料之中，因大部分人都曾有吸食傳統煙的習慣，若大家日後不想違法，便會改食傳統煙。

關注組曾表示，加熱煙的煙癮較細，無人選擇戒煙是否代表煙癮仍大，不欲戒煙？盧啟律稱，難以代表受訪者回答。

關注組聲稱全禁加熱煙 勢刺激黑市活躍

盧啟律又指，世衞在今年7月發表的《世界衞生組織煙草控制框架公約》表明，加熱煙應受規管，而無要求全禁，反問政府：「香港成日話跟世衞，點解今次唔跟？」他並稱，現時規管傳統煙的方法有效，可以阻止未成年人吸煙，政府應用同樣方式規管加熱煙，反之若加熱煙被禁，黑市市場活躍，青年更易接觸到私煙，「私煙市場唔會理買家年齡就賣㗎嘛，仲點保護青年？」

他補充，全港約有15萬名加熱煙煙民，一旦法例獲通過將受影響，被問到會如何阻止法例通過時，他稱會繼續為煙民發聲，並希望政府政策基於科學證據。

學者警告加熱煙尼古丁成分與傳統香煙相若

香港大學公共衞生學院副教授何世賢，接受《香港01》查詢時表示，不少加熱煙的煙草商聲稱加熱煙禍害較少，令用家不欲戒煙，但實際上其尼古丁成分與傳統香煙相若。他又相信，若港府不全禁加熱煙，吸食的成人勢將增多，越來越多青年可在家偷嚐另類煙草產品，只會令青年更易接觸到加熱煙。