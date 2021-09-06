港人連續七年蟬聯全球最長壽地區，港大醫學院經過八年研究發現，港人長壽關鍵源於心血管疾病引致的死亡率是眾多地區最低，男性及女性長壽的原因，分別有超過一半及三份之一原因跟本港吸煙率較其他地區低有關。港大醫學院院長梁卓偉強調，成功控煙是香港人口預期壽命冠絕全球關鍵。醫學院促請立法會盡快通過全面禁止電子煙及加熱煙的條例修訂草案。



環球壽命概況

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心血管疾病致命率較低

港人多年榮膺長壽稱號，背後原因未明。港大醫學院就比較18個經濟合作暨發展組織（OECD）國家及地區，發現土生土長港人中，男性平均達84.65歲、女性則平均89.6歲，較日本及其他先進地區都高。

研究亦發現，港人不論男女因心血管疾病引致的死亡率，均是眾多地區最低，患與吸煙有關的疾病中，香港男患者較先進地區壽命多0.94年，整體疾病中香港男病人就長1.86年，兩者相除為50.5%，即本港男士長壽超過一半原因都跟吸煙率低有關；患與吸煙有關的疾病中，香港女患者較先進地區壽命長0.87年，整體疾病中香港女患者就長2.5年，兩者相除為34.8%，即本港女士長壽近三份之一原因跟吸煙率低有關。

港大醫學院公共衞生學院社會醫學講座教授林大慶表示，允許加熱煙及電子煙在本港流通，將導致吸食煙草產品的情況迅速回升，甚至令青少年吸食加熱煙和傳統香煙的人數大幅增加，死亡率和患病率亦會隨之上升，「煙民30、40歲時成功戒煙，額外（死亡）風險可以減七至九成」，促請立法會盡快通過有關全面禁止電子煙和加熱煙的修訂條例草案。

有煙民表示禁售加熱煙會重投傳統煙懷抱，林大慶稱青少年吸煙比率由以往的10%，下降至現時1.2%，反映他們不喜歡傳統煙，但電子煙及加熱煙包裝及味道推陳出新，容易誘惑青年人吸煙。林大慶強調，無證據顯示加熱煙較傳統煙更少禍害，「一樣有二手煙、三手煙禍害。」

梁卓偉：持續有效控煙可挽回更多生命

港大醫學院院長梁卓偉就稱，煙草公司的營商手法層出不窮，香煙容易引致慢阻肺病，其中一間跨國公司偏偏收購了噴劑哮喘藥物，「你叫人食煙，一方面令到我哮喘、令到我有慢阻肺病，另一方面又買埋間公司幫我醫慢阻肺病，永遠都會有呢啲商業行動。」

梁卓偉稱，成功控煙是香港人口預期壽命冠絕全球的關鍵，能挽救本港乃至全世界無數寶貴生命，若本港持續採取有效的控煙措施，可望在未來數十年挽回更多生命，或較新冠病毒奪去的生命，多出數以十倍計。

研究中又提到早死情況，一成原因跟醫療制度有關。梁卓偉三次被問到引入海外醫生會否影響醫療制度、政府公佈修改方案前有無諮詢港大醫學院、醫學院是否支持政府方案，他一概無正面回答，僅以「下次再開記者會再答」、「適當嘅場合再交代」。

政府提出全禁電子煙及加熱煙等產品，立法會《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會本周五（10日）再召開會議，會處理自由黨議員邵家輝提出的修正案，他希望當局全禁電子煙，但以規管形式容許售賣加熱煙。