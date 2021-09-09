泛民47人初選｜何桂藍要求撤銷傳媒報道被拒　官下判辭解釋因由

「35+初選」案47名被告之一的何桂藍，昨原向高等法院申請保釋，何並申請撤銷《刑事訴訟程序條例》9P條傳媒報道限制遭拒後，即撤回其保釋申請。國安法指定法官杜麗冰今(9日)頒發判辭，指未有充分理由撤銷傳媒報道限制，同時法庭有責任保障日後審訊公正，又指何桂藍形容聆訊過程是閉門進行的說法並不正確。



原由鄒幸彤代表昨突改聘律師

何桂藍昨日由於原本由大律師鄒幸彤代表，惟鄒因其身兼支聯會副主席的身份，涉拒向警方提交會方的資料，昨日早上被捕，何昨出庭時，已改聘另一名大律師郭憬憲代表。

何認為公眾有知情權認為報道不損其利益

法官杜麗冰在判辭引述何桂藍的陳詞指，何認為公眾有權知道在涉及國安法的保釋申請，包括控辯雙方陳詞內容，和法庭的觀點等，認為撤銷傳媒報道限制符合公義。何亦認為，撤銷傳媒報道不會對她構成任何損害。

官強調法庭並非閉門處理

惟杜官指，法庭有責任保障日後審訊公正，並舉例指，若日後何更換律師，原本代表她的律師在申請保釋中的陳詞，或會妨礙其新聘律師的辯護。

對於何桂藍的律師在書面陳詞和庭上陳詞，均指申請保釋是閉門進行，杜官直指說法不正確。杜官昨處理案件時，著何的律師看看法庭內的公眾席，以及法庭外的廣播，何的律師最終收回說法。

杜官最終認為，未有充分理由撤銷傳媒報道限制，遂拒絕該申請。

案件編號：HCCP 447/2021

案中13名被告准保釋，包括早前在高院獲批保釋的余慧明及鄒家成。(詳看下圖)

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各名被告近況，多人宣布退出政壇或辭去區議員等職務。(詳看下圖)