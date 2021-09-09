新冠肺炎｜城大研快速搭建過濾病毒裝置　每小時換氣26次勝負壓房

新冠肺炎變種病毒威脅全球，負壓病床及過濾病毒設施成防疫抗疫關鍵。香港城市大學研發出快速通風系統，只需5分鐘即可搭建出負壓空間，過濾病床範圍新冠病毒，換氣率甚至比負壓病房更多。團隊形容，新裝置效果與負壓病房一樣，但成本僅須數千元，遠比負壓病房低。除了安裝在醫院病房，亦可應用在機場及檢疫酒店等高風地感地方。

城大團隊同時研發為坐廁加裝小型過濾系統，沖廁時產生、可能是新冠肺炎其中一個傳播途徑的氣溶膠，能於5秒內迅速抽走。



城大機械工程學系助理教授Steven Wang（左）表示，新的快速通風系統可在短時間過濾新冠病毒。（王潔恩攝）

城大團隊的新技術，可在病床上組裝設有抽氣口的支架，並利用透明膠罩將病床包圍，從而搭建密封通風系統。透明膠罩含有抗病毒塗層，可阻擋病人飛沫，而飛沫可經支架上的抽氣口抽到濾網，以過濾當中病毒。

搭建只需5分鐘 2分鐘內能把密封範圍氣溶膠抽走

城大機械工程學系助理教授Steven Wang表示，整個搭建過程料只需5分鐘，系統開啟兩分鐘內，就能把密封範圍內的氣溶膠抽走，換氣率達每小時26次，比負壓病房每小時12次更多，「幾萬倍嘅口水含量，30秒之內就全部冇晒。」

城大團隊研發的快速通風系統，可在病床上組裝設有抽氣口的支架，並利用透明膠罩將病床包圍，從而搭建密封的通風系統。（王潔恩攝）

效果與負壓病房一樣 成本更低

香港大學麻醉學系於崇光基金教授（麻醉學）艾明高表示，疫情期間，醫護人員感染風險很高，當為病人進行插喉等的醫療程序時，產生的氣溶膠會令病毒擴散。Steven Wang認為，新裝置可保護醫護人員免受感染，效果更與負壓病房一樣，成本僅須數千元，價錢遠比負壓病房低。

8月起在港怡醫院作環境測試

他又指，相關技術除了可應用在醫院床房外，亦能在機場等使用，以隔離確診或懷疑病人。系統8月起已在港怡醫院作環境測試，惟暫時未有真人試用。

團隊研發了在坐廁加裝的小型過濾系統，可把沖廁時產生的氣溶膠，於5秒內迅速抽走。（王潔恩攝）

坐廁加裝過濾器 5秒內抽走氣溶膠

此外，團隊亦研發可在坐廁加裝的小型過濾系統，以減少病毒在廁所傳播。Steven Wang解釋，每次沖廁時會產生500萬至1000萬個氣溶膠，即使已蓋上廁板，病毒仍有機會透過氣溶膠停留在廁格內。不過，小型過濾系統可在5秒內將沖廁時產生的氣溶膠抽走，再用UVC燈殺死病毒，「1500萬粒氣溶膠，喺五秒內去到差唔多0。」

他說，小型過濾系統每個成本約1000至2000元，過濾器每3、4個月更換一次，建議可能應用於醫院、學校等的廁所，現時正與港怡醫院商討合作安排。