城大工學院畢業生欲回大灣區就業　學習工業4.0技術助香港發展

工業4.0是近年的熱門議題之一，有畢業生更會選擇到工業4.0發展較為蓬勃的大灣區發展。有在城市大學工學院修讀系統工程管理的應屆畢業生，透過參加「大灣區青年就業計劃」，於畢業後前往大灣區工作，並希望吸納知識後回到香港，以幫助本地工業4.0的發展。

另外，有修讀生物醫學工程的畢業生將到醫院工作，為醫療儀器進行檢查，以另類的方式服務病人。



+ 1

實習明白工業4.0為大趨勢

城市大學系統工程管理學（數據分析）工學士課程的應屆畢業生鄧澔徽，實習時於上市公營事業公司進行11個月的學分制實習，以一星期工作四日，上課一日的模式，參與聊天機械人（ChatBot）的客服管理及數據分析工作，以人工智能的應用改善聊天機械人回答問題的能力。實習的過程中令她明白到工業4.0於未來發展的重要性，並透過「大灣區青年就業計劃」獲聘同一職位，於畢業後將前往大灣區工作。

鄧澔徽指出，工業4.0是未來發展的趨勢，雖然生產力促進局、科學園等都有相關的發展計劃，近年本港亦陸續開始有公司重視工業4.0的發展，但相較大灣區的發展只是起步階段，鄧澔徽希望可透過到大灣區工作，以學習更多相關的知識，再回到香港幫助促進本港工業4.0的發展，「上面機遇大啲，但都想見識完翻香港幫香港發展」。鄧澔徽又提到最近政府推行的電子消費券，認為可推動香港人使用電子錢包，有助工業4.0的發展。

醫院維修儀器 以另類方式幫助病人

另一位香港城市大學工學院的畢業生梁穎欣，修讀生物醫學工程工學士課程，已獲醫院聘用，將擔任工程師，利用課程當中工程學和生物醫學兩個專業領域的知識，為醫療儀器進行檢查及維修。

她於課程中曾學習拆解醫院儀器，自此對醫療儀器便產生興趣，並以另類的方式幫助病人；相關職位能協助她考獲「註冊生物醫學工程師的資格」，開拓更遼闊的就業前景及提升薪酬。