支聯會案｜社運人士續到法院聲援　鄒幸彤警車上探頭望記者

支聯會7名常委，包括正、副主席李卓人、何俊人及鄒幸彤等，被指違反《香港國安法》的案件，今早(10日)在西九龍法院提堂，法院外未見有大批「送車師」，但資深社運人士如「王婆婆」及古思堯等，仍有到法院聲援。然而警方卻嚴陣以待，並在法院外派出大批軍裝警員戒備，行人路的花槽亦被鐵馬圍起，另一邊則拉起橙色膠條，禁止行人停留。



鄒隨車到達主動探望記者

支聯會副主席鄒幸彤等人，今早約8時起陸續由警車及囚車押至法庭，在警車內的鄒幸彤到場時，有主動探頭望向拍攝的記者。

鄒幸彤由警車押送到法院，警方嚴密戒備。(詳看下圖)

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警方架起鐵馬禁行人停留

法院外圍以往不少「送車師」或旁聽市民逗留的法院外圍行人路，有大量軍裝警員戒備，花槽旁已架起鐵馬，靠近馬路的一方則有橙色膠條，禁止行人聚集停留。

王婆婆古思堯到庭聲援

社運人士古思堯及「王婆婆」今早曾在法院門外聲援，其後古思堯入內旁聽，「王婆婆」則繼續在法院一帶舉起黃傘來回走動，不時呼叫「平反六四」、「李卓人、何俊仁、鄒幸彤加油」等口號。

亦有人在法院外展示橫額

另有人在法院外的警方鐵馬掛起「支聯會李卓人 何俊仁 鄒幸彤煽動顛覆國家政權罪」橫幅，並一度舉起「支持警察 嚴正執法」等標語。

支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤及支聯會，被控一項煽動顛覆國家政權罪；而鄒幸彤、梁錦威、徐漢光、鄧岳君及陳多偉，合共5名常委，則在另一案中被控沒有提供國安處要求的資料。兩案今早均在西九龍裁判法院提堂。