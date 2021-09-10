支聯會7人被控違反港區國安法　鄒幸彤與4常委保釋全被拒

警方國安處昨引《港區國安法》起訴7名支聯會相關人士，並分兩案提控，其中該會的主席李卓人 、副主席何俊仁、鄒幸彤，被指涉煽惑他人以非法手段，推翻中國根本制度或中央政權，遭控以煽動顛覆國家政權罪；鄒與另4名常委，則被控未有遵從《國安法實施細則》發出的通知，7名被告分兩案今日（10日）在西九龍裁判法院提堂。法庭先處理涉及何俊仁等人的案件，暫定於10月28日再提訊；至於涉及5名常委的案件，控方原要求押後兩周被裁判官羅德泉拒絕，5人全部否認控罪，案件押後至下月21日作審前覆核，羅官拒絕所有被告保釋，全部還柙懲教署看管。



李卓人等3人涉煽動顛覆國家政權

首宗涉及4名被告：支聯會、支聯會主席李卓人（64歲，工會幹事） 、副主席何俊仁（69歲，律師）及鄒幸彤（36歲，律師）。他們被控於2020年7月1日至2021年9月8日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權。

支聯會案｜社運人士續到法院聲援 鄒幸彤警車上探頭望記者

鄒幸彤等多名被告今早由警車及囚車押送到法院的情況。(詳看下圖)

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支聯會7董事全羈押無法委派律師

法庭先處理首宗案件，控方表示案中首被告，即支聯會未有代表出席今日聆訊，同為案中被告的鄒幸彤解釋，由於組織7名董事均在羈押當中，無法開會授權委派律師。控方亦表示明白案件較倉促，同意要先讓組織索取指示委派律師，羅官遂詢問鄒押後一個月是否足夠，鄒稱雖然開會可能出現「實際困難」，但同意先押後一個月，雙方經進一步討論後，決定將案件押後至10月28日。

警方需時檢驗50件裝置

至於就李卓人、何俊仁及鄒幸彤的案件，控方申請同樣押後至10月28日，以便警方作進一步調查，包括檢驗由支聯會會址搜出的電子設備，當中涉及達50個USB裝置、電腦、iPad、電腦等。由於3名被告不反對押後，案件應控方申請押後。

3被告均不准保釋

法庭接著處理3人的保釋，李卓人及何俊仁沒有保釋申請，因此案件押後期間，他們要繼續還押。鄒幸彤有申請保釋，她保釋陳詞期間，公眾席人士不時拍掌，惟羅官最終拒絕保釋。鄒保留8日的保釋覆核權利

多名支聯會常委被控違國安法細則。(詳看下圖)

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鄒幸彤與4常委被指違國安法細則

另一案涉及5名被告：支聯會副主席鄒幸彤（36歲，律師）、支聯會常委鄧岳君（53歲，無業）、梁錦威（36歲，區議員） 、陳多偉（57歲，司機）及徐漢光（72歲，退休人士）。5人涉違反《國安法實施細則》，他們在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。

5被告全否認控罪

控方要求將案件押後2周，以便控方作進一步調查，即調查支聯會是否仍有幹事或管理人員，讓警方可以向他們發送相關通知，若有關人士也未有遵從通知的要求，便會將該人加入本案進行起訴。不過，羅官質疑控方的說法基於多個假設，認為太遙遠，即使有相關人等存在，也要對方違反通知才會犯法，因此拒絕押後申請。

控方接著表示準備好聽取各被告的答辯，5人否認沒有遵從通知規定提供資料罪，案件定於下月21日進行審前覆核，而控方要在1個月內，向辯方提供相關證人供詞及文件。

支聯會前常委蔡耀昌有到庭旁聽，他稱對多名相識多年朋友被控感震驚及難過，希望法庭公平公正及公開地審訊及判決。(余俊亮攝)

羅官豁免涉違細則案的報道限制

羅官就下午處理涉國安法細則的案件，豁免保釋報道限制。控方在反對保釋時提到，5名被告公然表示不會按通知提交資料，公然違反國安法，而他們均在支聯會有重要位置，加上支聯會已在另案被控涉及煽動顛覆國家政權，認為他們獲保釋後，會再組織活動危害國安。另外，他們到現時也未提交資料。

被告所涉控罪最高刑罰囚6個月

辯方則反駁，條例最高刑罰為監禁6個月，而法庭一般不會對初犯者處以最高刑罰，計算押後日子等時間後，若法庭不頒保釋，各被告有可能最後「坐凸咗」。另外，辯方亦指涉案的通知只適用於要求「外國代理人」交資料，惟支聯會並非「外國代理人」，直指警方引錯法律要求他們交資料。

官指延誤會導致危害國安行為

不過，羅官指，被告的行為會延誤警方調查，或會導致疑犯逃脫，認為延誤亦屬危害國安的行為，考慮各人情況後，不信他們不會再危害國安，於是拒絕5人的保釋申請。

案件編號：WKCC3622、3633/2021