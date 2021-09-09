支聯會7人被捕包括李卓人、鄒幸彤　被指涉及煽動顛覆國家政權

警務處國安處一連兩日採取執法行動，拘捕7名支聯會常委會成員，包括6男1女，涉嫌干犯《香港國安法》相關罪行。



支聯會表示，得悉律政司正式起訴主席李卓人、副主席何俊仁、鄒幸彤 及支聯會，指涉及「煽動顛覆國家政權罪」。另外鄒幸彤及常委梁錦威、徐漢光、鄧岳君和陳多偉，因沒有提供國安處要求的資料而被起訴。



國安處今日（9日）持有法庭手令，在支聯會旺角會址及葵涌創庫搜證，帶走一批物品包括宣傳品和電腦。



+ 1

支聯會早前拒絕按警方國安處要求提交資料，支聯會副主席鄒幸彤與另外三名常委梁錦威、鄧岳君及陳多偉昨日（8日）被捕，指他們涉觸犯沒遵從《香港國安法第43條實施細則》通知的規定提供資料罪。另一名常委徐漢光今早（9日） 在大嶼山梅窩碼頭被捕，罪名同樣是「沒有遵從《香港國安法第43條實施細則》通知規定提供資料罪」。

今到六四紀念館及貨倉搜證 帶走大量物品

警方今早（9日）10時多，帶同梁錦威到支聯會的「六四紀念館」搜查，警方國安處人員搜查至少4小時後，檢走大批支聯會文件及六四紀念館的展品。支聯會前委蔡耀昌其後返回六四記念館，發現門口被拉上鐵閘，貼上警方的聯絡電話，原本在門外的閉路電視亦被拆卸，大門更換上新鎖。警方其後再帶鄧岳君到在葵涌的支聯會貨倉協助調查，並帶走多箱證物。

▼鄧岳君被帶到葵涌支聯會貨倉時情況▼



+ 2

直至晚上，警方國安處落案控告主席李卓人、副主席何俊仁及鄒幸彤煽動顛覆國家政權罪；另控告鄒幸彤及4名常委梁錦威、鄧岳君、陳多偉、徐漢光沒有遵從通知規定提供資料罪，明早九時半將在西九龍裁判法院提堂。

▼警方在六四紀念館帶走大量物品▼

