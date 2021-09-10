疫苗抽獎｜即睇旅發局賞你遊抽獎結果　不可選行程　附出發前注意

旅遊發展局推出「賞你遊大抽獎」，向已接種至少一劑新冠疫苗的18歲或以上本港居民送出指定免費本地旅行團。抽獎結果今日公布，旅發局指活動共有45萬名合資格市民參加，抽出超過一萬名得獎者，每人送出免費旅行團名額兩個。得獎者將獲得短訊通知，不過得獎者無法選擇所參加的旅行團。

旅發局又指，得奬者須於9月30日或以前，按短訊內的相關資枓，向旅行社查詢出發日期、詳細行程及預訂。而旅行團將於本月30日至11月中陸續出發。



▼旅發局「賞你遊大抽獎」中獎名單▼



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旅發局表示，得奬者領奬時須親身出示得奬電話短訊、香港身份證正本，以及衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本或電子紀錄。得奬者可獲兩個旅行團名額，同行者亦須已接種至少一劑疫苗；而得奬者及同行親友也須同時向奬品供應商提供書面同意，以向政府及主辦單位核實相關接種疫苗的紀錄。

「賞你遊大抽獎」獎品為逾180個本地旅行團，包括長洲、南丫島雙島海上遊；長洲張保仔洞、西堤道觀景遊等。旅發局指，每位旅行團參加者必須繳付100元按金予奬品供應商後，方可隨本地遊旅行團出發，所付按金將於出團當天發還。旅行團出發前，得奬者及同行親友亦需填寫健康及已接種疫苗申報表，並簽署作實。

不過，中獎都不代表有可出發，因為旅發局表示，得奬者須於9月30日或以前，按短訊內的相關資枓，向旅行社查詢出發日期、詳細行程及預訂。要做足才能確保可以出發，而旅行團將於本月30日至11月中陸續出發。