旅發局賞你住｜新一輪20酒店加入　明早9時起預訂　登記要點一覽

香港旅遊發展局推出新一輪「賞你住」，將於明日（7日）起接受合資格市民預訂酒店，名額共有2萬個。而新一輪的酒店名單共有146間，包括20間新加入的酒店。



新一輪「賞你住」酒店名單



+ 6

新一輪賞你住名額2萬個 146間酒店參與

香港旅遊發展局推出新一輪「賞你住」，名額共有2萬個。新一輪參與酒店有146間，當中20間為新加入「賞你住」活動，包括太古東隅酒店、灣仔芬名酒店等。

旅發局表示，明日（7日）早上9時起，市民可按照酒店提供的指定方法，包括電郵或酒店系統，以推廣碼「HKstay」，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，可享有500港元折扣優惠，名額有限，先到先得。

若以電郵預訂，標題需要註明「HKstay」；如以酒店系統預訂則輸入「HKstay」。住宿日期為9月7日至11月2日，最遲於10月31日登記入住。

+ 1

不過，申請人需要注意，當入住時最多提交兩張於本地零售或餐飲實體店消費滿800元的機印正本收據，而消費日期需要為2021年8月16日至10月31日。而收據需要列明商戶名稱、消費項目、日期及金額。

需在香港接種至少一劑新冠疫苗

合資格人士需要於登記入住酒店前已年滿18歲，在香港完成接種至少一劑新冠疫苗，並持有有效香港身份證。預訂時需要填寫與身份證相符的登記入住者姓名、入住及退房日期、酒店住宿計劃名稱，及上載消費收據副本。