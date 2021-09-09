旅發局「大城小區」遊西九老店　廖孖記談星級客：發哥好高好瘦

旅發局近年推出「大城小區」推廣項目，先後選中中環及深水埗進行宣傳，局方將項目延至西九龍，旅發局配合即將落成的M+博物館及香港故宮文化博物館於本月正式展開「香港 ‧ 大城小區 — 西九龍」推廣計劃。



油麻地、佐敦為九龍中心點，對不少人港人而言非常熟悉，但小巷內的老店人和事，如著名醬家「廖孖記」位置和傳承歷史、上海街一帶檀香老店處處，從中可看到近年的變化以及行業的式微。



位於官涌街街市附近的醬料店「廖孖記」位於佐敦的閩街一道小巷內，絕不顯眼，上世紀20年代成立至今已近100年。（李澤彤攝）

位於官涌街街市附近的醬料店「廖孖記」，座落佐敦閩街一道小巷內，絕不顯眼，上世紀20年代成立至今已近100年，現時已由第三、四代人經營，主理人之一，第三代傳人廖太表示，其招牌醬料腐乳，秘方、材料多年來沒太大改變，近年為方便年輕人煮食，推出多款秘製醬料，「卡邦尼醬係我本身自己製作俾仔女食，佢地鐘意就拎出黎賣、仲有魚蛋醬，佢地食完『評審』完，覺得好好食就拎出黎，近來正嘗試用麵豉醬整大醬湯。」

「廖孖記」出名，但門面沒有佈置得美倫美奐，又沒有如有些食肆般貼滿明星合照，但味道卻吸引一眾名人明星慕名親身來訪。廖太說，藝人周潤發、李司琪、鄭裕玲、張可頤及堪輿學家蘇民峰不時親身購買醬料，「發哥次次著黑衫、好高好瘦，我認唔到佢呀；李司琪好低調，人群中叫住我要買乜乜醬，張可頤仲打來問點煮雞翼，好深感受。」

醬料店將「交棒」第四代的傳人廖晃業，他為「廖孖記」第四代長子，本身為英國皇家北部音樂學院音樂系碩士，於英國倫敦進修後返港成為管弦樂團長笛樂手，他深愛音樂，但亦想堅持守著家業。「我食住廖孖記醬料大，我自己又在醬舖大，成日聽住廖孖記聲練習長笛一直想保存落去，我早上到店內幫手，夜晚練長笛。」

旅發局推介位於油麻地上海街專門出售傳統檀香的老店，屹立50年的祥盛檀香扇莊，第二代掌舵人羅業強說，近10年，多了一班20多至30餘歲的年輕人接觸香木，確為已慢慢下調的行業有所起色。（李澤彤攝）

除了港式傳統醬料店，近年不少年輕人接觸檀香產品，認為沉木、檀木燃點後散發的香氣，可令人抒解壓力和容易入眠。旅發局推介位於油麻地上海街專門出售傳統檀香的老店，由全盛時期的20多間，因傳承等問題，現時只餘下數間，屹立68年的祥盛檀香扇莊，第二代掌舵人羅業強說，近年一班20多至30餘歲的年輕人接觸香木，行業有所起色，他指，現時客人一半為宗教買線香拜神、一半買用來燃點香粉，散出香氣的香木。

50年代60年代「大家閨秀」手執一把、身份象徵的人手雕花檀香扇，由於近年的內地工藝師買少見少，技術失傳，每把扇的價值不菲，最少逾2000元一把。（李澤彤攝）

不少人誤以為檀香價格昂貴，特別是早前不少內地人到香港的郊野公園斬伐沉木，被當作是「價值連城」。羅業強說，部分香木每兩為600元，絕非天價，「600元聽落好貴，其實可以用80次，香薰都係呢種價錢，同埋天然產物唔會令氣管唔舒服，是可接受的玩意。」

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受人手及原材料短缺影響，全手工製造檀香扇發展空間有限，擔心行業會式微，冀透過旅發局「香港 ‧ 大城小區 – 西九龍」宣傳推廣項目，加深大眾，尤其是年輕人，對香港傳統手工藝行業的了解，重新認識香港故事。另外，旅發局的西九龍推介景點當中，推介由酒家重建、將多元化的藝術元素融入的東南樓藝術酒店及廟街觀音廟旁，剛翻新的圖書館油麻地書院。

旅發局總幹事程鼎一表示，今次的「就在香港」活動，是作為外地旅客未能到港之前，為市民提供本地遊推廣活動項目，亦期望在內地通關之前作好準備。（梁煥敏攝）

旅發局總幹事程鼎一表示，今次的「就在香港」活動，是作為外地旅客未能到港之前，為市民提供本地遊推廣活動項目，亦期望在內地通關之前作好準備。「相信將來香港旅遊不單止推介美食、購物，將來要有深度化元素，融洽藝術文化。」

問到他會否擔心市民到舊區旅遊打卡爬高爬低影響區內寧靜及混亂時，他表示，所有活動於推出之前與區內的店舖、居民溝通過，了解到很多不同區的市民清楚景點位置，亦希望有更多人支持本地商店，相信香港市民本身有規矩，影響不大。