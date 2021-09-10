疫苗抽獎｜即睇嘉民抽Tesla結果　長江抽500萬買樓禮券登記今截止

多間機構及企業響應政府「谷針」政策推出抽獎，其中長江聯同李嘉誠基金會推出大抽奬，送出一系列總值港幣2,000萬元的禮券。頭獎名額一個，為價值500萬元的禮券，可用於購買長實的新樓。抽獎登記於今晚11時59分截止，已年滿18歲及完成接種兩劑新冠疫苗的市民，可把握最後機會登記參加。



另外，嘉民集團早前亦推出總值百萬港元的抽奬活動，大獎送出Tesla Model 3 Long Range電動車一輛，其餘的獎賞包括各大商戶的現金券。30位得獎者名單今日（10日）在網上公布。



日出康城LAHOS長實樓盤SEA TO SKY為長實新樓。(資料圖片)

多間機構及企業響應政府的新冠疫苗接種計劃，推出抽獎鼓勵市民接種疫苗。其中長江聯同李嘉誠基金會推出大抽奬，送出一系列總值港幣2,000萬元的禮券。

頭獎名額一個，為價值500萬元的禮券，可用於購買長實的新樓。抽獎於今晚11時59分截止，持有香港身份證，並於8月31日或之前年滿18歲及完成接種兩劑新冠疫苗的人士，即可把握最後機會登記參加抽獎。

點擊即到抽獎網站︰https://www.ck-lksf-supportvaccine.hk/zh/application/register

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結果將於本月20日公布

得獎名單將於9月20日在網站公布，並在《信報財經新聞》、《星島日報》及《英文虎報》報章刊登，主辦單位亦會致電通知參加者，得獎者須於同月30日前透過電郵與主辦單位聯絡。

李嘉誠名下的長實聯同李嘉誠基金會，宣布送2000萬禮券鼓勵打針，頭獎500萬元，可手於買長實樓。（資料圖片／梁鵬威攝）

嘉民集團百萬港元的抽奬活動結果今日出爐

另外，嘉民集團早前亦推出總值百萬港元的抽奬活動，吸引逾100萬人參與。活動今日（10日）於網站上公布30位得獎者名單，所有得獎者須於2021年10月31日或之前領取獎品，當中大獎為價值逾60萬港元的Tesla Model 3 Long Range電動車一輛。

▼點擊即睇得獎者名單▼



點擊即到抽獎結果網頁︰https://hkgoodshot.goodman.com/end

嘉民集團亞洲區首席執行官麥嘉利表示，是次抽獎活動正好響應政府的新冠疫苗接種計劃，對抽獎活動的參與人數每周節節上升，感到非常高興，反映香港疫苗接種率有明顯的增長，令人鼓舞。

大獎由呂先生獨得。（資料圖片／嘉民集團提供）

大獎得主呂先生到場領獎，他表示，接種疫苗是為了保障自己、家人和香港市民，亦會繼續鼓勵大家及早接種疫苗，令社會達至群體免疫，讓生活盡快回復正常。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

