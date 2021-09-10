陳肇始：有空間與內地合作基因研究　創科局爭取生物樣本「過河」

香港基因組中心於去年5月成立，今年7月起展開先導計劃，將涵蓋約 2 000 宗未能確診病症和與遺傳有關的癌症個案。

立法會衞生事務委員會今天（10日）討論相關的政策，有議員關注能否與內地合作、與大灣區共享資源，食物及衞生局局長陳肇始稱，有空間與內地合作、交流，而創新及科技局亦一直在爭取生物樣本「過河」，即內地樣本可運到香港，香港基因組中心有需要時也會按國家機制去申請將內地的人類遺傳資源到香港進行研究。



香港基因組中心首席科學總監鍾侃言醫生表示，病人和家屬都殷切參與計劃，暫無人拒絕。（會議片段截圖）

香港基因組計劃會同時招募病人及其家屬參與，整個計劃將會進行約5萬個全基因組測序。香港基因組中心首席科學總監鍾侃言醫生表示，病人和家屬都殷切參與計劃，暫無人拒絕。他又稱，中心與科學園的初創企業有溝通、拜訪，相信未來有很多協作機會。中心的行政總裁羅思偉醫生就指，8月時已就計劃安排獨立第三方進行個人私隱影響評估，料9月中有初步報告，暫未見不妥之處。

食物及衞生局首席助理秘書長 (衞生) 李利敏表示，目前屬研究階段，但希望日後可以將技術應用到臨床服務，兒童醫院已有遺傳科醫生診症，其他醫院亦正發展。（會議片段截圖）

基因檢測。（資料圖片）

食物及衞生局首席助理秘書長 (衞生) 李利敏表示，目前屬研究階段，但希望日後可以將技術應用到臨床服務，兒童醫院已有遺傳科醫生診症，其他醫院亦正發展，希望與醫院管理局合作，將科技與前線醫護分享。若發現有人透過基因測序確診某種疾病，會交由主診醫生跟進。

食物及衞生局局長陳肇始稱，創新及科技局亦一直在爭取生物樣本「過河」，即可運到香港。（資料圖片／李澤彤攝）

旅遊界的姚思榮詢問政府能否與大灣區共享基因方面的資源，陳肇始稱有空間與內地合作、交流，就病人、基因庫層面一直都有交流。民建聯的葛珮帆就指，部分科研公司稱面對幾大困難，包括難以在內地註冊、進入內地市場，又可能把內地的DNA樣本運到香港診斷，問政府日後會否考慮接收大灣區的DNA樣本。陳肇始回應指，創科局一直爭取生物樣本「過河」運到香港，而港大、中大、科大、浸大在深圳的分支機構亦獲國家科技部確認，符合試點單位的要求，可以獨立申請將一些人類遺傳資源到香港進行研究，如基因組中心覺得合適，亦可按國家的審批機制去申請。