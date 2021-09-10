少女遭父性侵逾3年　向母透露後現自殘及自殺傾向　父認罪候判

中年廚師看到就讀小學的女兒出現性徵，感好奇而多番趁女兒入睡時摸其胸和私處。他曾感到犯罪感停止了一段時間。事隔一段時後，有次替睡覺的女兒蓋被子時，並看見對方的胸部，一時咸濕，再次伸手入女兒上衣內摸胸。女兒最終向母親透露遭父侵犯，亦揭示女兒有自殺及自殘傾向，且對父親懷有恨意。廚師今（10日）在區域法院承認5項非禮罪，法官把案件押後至本月23日判刑。



現年48歲的被告，承認於2017年6月至2020年11月14日間，在住所5次非禮事主X。X於案發時介乎11至14歲。

X有自殺傾向並對父懷恨意

控方庭上透露事主X的創傷報告，指X在案發時感困擾，怕再被侵犯而迴避與被告交流，有自殺及自殘傾向，對父親亦懷有恨意，但亦自責令對方還柙。

遭父侵犯感害怕和憤怒

案情指，X於2020年11月告知母親她遭被告非禮，事件最終轉介社署並報警。X在錄影會面時稱，在住所內入睡時，多番遭被告摸胸及私處，感到害怕和憤怒。

被告認一時咸濕摸女兒

被告則於同月17日被捕，警誡下稱「一時咸濕先摸佢」。被告在錄影會面稱，他於X就讀小六時，四度非禮正在睡覺的X，包括隔衣服或把手伸入X的衣服內摸胸，或隔著內褲摸X的私處。他又稱，因X開始出現性徵，他感到好奇而犯案。

曾因覺犯罪感一度停手

在第四次非禮後，他有犯罪感而有一段長時間不敢性騷擾X。惟他於2020年11月14日，因一時「咸濕」再次非禮X。當時X正睡覺，他用被子蓋著X的身體，而他看見對方的胸部，於是伸手入X的上衣內摸胸。

稱感壓力而犯案

被告自行求情指認做錯，並向女兒和家人致歉。他又稱，或因照顧癱瘓的父母，和長時間工作，感壓力而以身試法。

案件編號：DCCC413/2021