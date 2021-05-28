繼父涉性侵繼女3年案　陪審團退庭商議一天半　裁兩項強姦罪成

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-28 16:19

港男娶內地女子後，涉多番在中港兩地住所，性侵妻子與前夫所生的年幼女兒，包括摸繼女的胸、迫她口交並吞下精液。他更涉強姦和雞姦繼女，並在性侵時播放色情片，要求繼女學習片中性愛動作，和模仿女優的呻吟聲。港男否認強姦、雞姦等8罪受審。陪審團經退庭商議一天半，只裁定被告兩項強姦罪成，其餘6項包括非禮及非法肛交等罪不成立。案件押後至6月30日判刑，期間索取事主X和事主母親Y的心理創傷報告。

被告57歲，在港任地盤工人，他原被控3項強姦、1項未經同意下肛交、3項非禮和2項向16歲以下兒童作猥褻行為等9項罪名。控罪發生於2015年9月至2019年2月，當時女童X介乎8至12歲。審訊期間，法官裁定發生於內地的1項非禮罪，表證不成立。

控方案情指，X為母親Y和前夫所生的女兒，一直居於內地。被告於2011年結織Y，兩人翌年在港結緍。X和Y其後仍居於廣東汕尾市海豐，被告於周末或假期才到海豐留宿。而X指於2016年7月，在海豐的單位遭被告強姦。性侵期間，X的表妹拍其房門，X便表示：「妹妹嗌梗我地」，然後趁機離開。

事發經過。(詳看下圖)

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趁妻洗澡要繼女口交兼吞下精液

X和Y於2017年8月取得單程證來港，並搬至被告土瓜灣的住所。惟被告變本加厲，趁Y洗澡或外出，迫X替他口交，並迫她吞下其精液。X在錄影會面指，遭被告迫口交共20多次。

事主稱上學被告要她肛交

於2018至2019年間，被告亦在土瓜灣的住所強姦X。被告曾向X播放色情片，要X學習片中的性愛動作，並模仿女優的呻吟聲。此外，X於2019年1月某天，X準備上學前，被告要她翹高屁股，與她肛交。

事主聲稱曾被姦逾百次

X在錄影會面指，遭被告強姦逾100次。被告亦向她講「核突野」，如「玩我(X)比玩其他女人舒服」，又叫X替他「生BB」，這樣便「可以有奶」。

於2019年1月底，X返回海豐準備度新歲。被告同年2月5日、即年初一當天，在該單位內摸她的胸。X事後透過通訊軟件QQ，向表姐投訴。及後，Y亦由香港返回海豐。 於2月7日早上，X當時睡在被告和Y之間，被告觸及X的胸部，X即向Y投訴。事件最終報警，被告於2019年3月被捕。

被告自辯時否認曾性侵X，並解釋在海豐初三的事件，或是意外碰觸到X的胸。他又指，在港曾發現Y偷情，亦與Y有金錢瓜葛。被告認為X受母親唆擺。

陪審團退庭商議後，只裁定被告就指控中的兩項強姦罪成。

案件編號：HCCC95/2020