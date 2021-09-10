教師楊博文指裁判官偏見　 就襲警罪提上訴被駁回　須即時入獄

小學教師楊博文，涉於2019年11月「黎明行動」當日早上慢駛，並提膝撞警長腹部。他被裁定襲警罪成，遭判囚9星期。楊不服裁決提出上訴，指原審裁判官吳重儀決定索取報告時，懷疑其心智及人格有潛在障礙，是對楊有嚴重偏見。而法官陳慶偉今（10日）指原審官在決定是否索取報告時，不時講及案件的情節，認為她評論楊的罪責、態度和背景等並無不可，遂駁回楊的上訴，楊須即時入獄服刑。



上訴指原審官存在嚴重偏見

上訴人楊博文，他原本亦是港隊沙灘排球成員，被控於2019年11月11日早上，在上水掃管埔路迴旋處襲擊警長鍾宏業。他去年9月在粉嶺法院被裁定襲警罪成及被判囚9星期，楊准保釋等候上訴。楊今上訴失敗，需即時服刑，有旁聽人士打氣謂：「撐住呀，楊老師。」

上訴人提出多項理據，包括指原審裁判官吳重儀對他有嚴重偏見，如在審訊中亦過分干預。惟陳官在判辭，裁定他所提的理據均不成立。

原審官索取報告前質疑上訴人心智

陳官指上訴方主要依賴原審裁判官在裁決後，為上訴人索取精神科報告時所講的話，如：「(上訴人)以為警察會掉佢落橋係荒唐，懷疑被告心智及人格有潛在障礙，先有咁失智行為」、「佢（上訴人）心智係咪仲可以教書」等。上訴方認為這些話均顯示原審裁判官心存偏見，未能持平地考慮上訴人的證供。

就背景及態度作評論並無不可

陳官在判辭指，原審裁判官曾解釋索取精神科報告的原因，包括上訴人在庭上提及，怕遭警員從天橋上掉下橋去，仍面露驚恐，而辯方求情提及上訴人的母親患上精神病。

陳官強調，各級法院的法官決定是否索取報告，均不時講及案件的情節，包括對被告的批評。因此，原審裁判官就上訴人的罪責、態度和背景作評論和考慮，並無不可，這不表示原審裁判官審理案件時，定必心存偏頗和處理不公。

抽原審官一兩句話作批評有欠公允

相反，上訴人在案件審結後，抽取原審裁判官一、兩句作出批評，似有欠公允。

此外，上訴方批評原審裁判官在審訊過程中，多番作出干預，包括原審裁判官向作供警員查問，上訴人是「膝撞」還是「腳踢」他、上訴人如何掙扎等。惟陳官認為，原審裁判官主要澄清警員的證供，沒有什麼不妥。

案件編號：HCMA283/2020