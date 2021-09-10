新加坡、尼泊爾、阿聯酋等地疫苗接種紀錄獲港府認可　下周三生效

政府今天（10日）宣布，已與新加坡、孟加拉、尼泊爾及阿拉伯聯合酋長國政府完成商討，將認可這些地區發出的疫苗接種紀錄。除了新加坡外，其餘三個國家都屬A組指明地區，當新措施在9月15日凌晨零時起生效後，這些紀錄可以作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄之一。



政府今日公布，已與孟加拉、尼泊爾及阿拉伯聯合酋長國政府完成商討，將認可孟加拉、尼泊爾及阿聯酋等地區發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄之一，相關安排將由9月15日凌晨零時起實施。屆時持有由孟加拉、尼泊爾或阿聯酋相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗，必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

獲認可的新加坡疫苗接種紀錄。 （文件截圖）

另外，政府宣布亦已與新加坡政府完成商討認可疫苗接種紀錄的安排，同樣由9月15日凌晨零時起實施。雖然新加坡目前並非A組指明地區，但有關安排可便利持該國相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。

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疫苗接種紀錄獲認可的地區名單臚列於附件，並會上載至政府2019冠狀病毒病專題網站。政府會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討。當政府與這些地區陸續達成認可安排後，將更新名單。