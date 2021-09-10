法改會倡增沒有保護罪　社工冀政府投入資源：勿將責任推晒俾機構

法律改革委員會發表《導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案》報告書，建議在《侵害人身罪條例》中，加入「沒有保護罪」，加強對16歲以下兒童或16歲以上易受傷害的人，包括長者和殘疾人士的保護，如沒採取合理步驟防止或制止虐待可負上刑責；如事主受嚴重傷害，最高可監禁15年；如事主死亡，最高可判監20年。

基督教勵行會難民服務中心高級社工安德里（Jeffery Andrew）認為增加「沒有保護罪」十分重要，但與保護兒童相關的持份者眾多，政府需要投入資源講解說明，加強大家對法例的理解，「不能推晒責任給機構。」香港救助兒童會總幹事司徒恩亦表示，希望政府可以採納法改會的建議，盡快制訂相關的立法時間表，同時亦需要各種配套配合。



安德里認為增設「沒有保護罪」很重要，惟需要政府需要投入資源。（歐嘉樂攝）

社工：設「沒有保護罪」需政府增配套

基督教勵行會難民服務中心服務約150名兒童，當中不少是難民或難民家庭出生，過去5年，中心一直有對社工、義工及職員進行守護兒童（Child Safeguarding，CSG）的培訓，令員工都有相關的兒童保護意識。 中心高級社工安德里認為，要保護兒童需要政府投入資源，而是次倡議增設「沒有保護罪」十分重要。

他指出，現時前線員工、負責接觸兒童的社工工作量已經很大，若想加設「沒有保護罪」，亦需要政府在配套上多下工夫，如用不同語言向不同背景的持份者解說法例，需要有資源讓持份者了解法例，「不能推晒責任給機構。」

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，這次立法建議為傳達了一個清晰的訊息：保護兒童是社會各界人士的共同責任，而不只是單單集中於懲罰施虐者。（受訪者提供）

兒童救助會：保護兒童是共同責任 促訂立清晰指引

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，這次立法建議為傳達了一個清晰的訊息：保護兒童是社會各界人士的共同責任，而不只是單單集中於懲罰施虐者。

會方亦歡迎文件中對「傷害」的定義包括了心理或精神傷害 ，讓社會明白虐待兒童不只集中於體罰或肢體傷害，羞辱式懲罰亦會對兒童的身心健康做成長遠影響，希望政府可以採納法改會的建議，盡快制訂相關的立法時間表。

該會重申，法律不是保護兒童的唯一出路，亦需要其他措施配合，包括加強推廣推動家長教育，以增進他們在正面管教兒童的知識；鼓勵與兒童有緊密接觸的機構制訂守護兒童政策，就兒童安全，制訂預防和應對的工具、標準和清晰的指引。