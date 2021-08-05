擬設強制舉報虐兒機制　沒舉報或須負刑責　楊超發：憂增醫生壓力

政府擬建立強制舉報虐兒機制，按照建議，醫生、護士、社工及教師等指定專業人士或納入強制舉報名單，沒按責任舉報個案可判監禁3年。



香港中華醫學會會長楊超發相信，強制舉報是對弱勢一種保障，不過對醫生來說或會增加負擔及壓力，如果「見到少少傷就走去舉報」，會令醫生與兒童照顧者矛盾增加，他說或許以勸喻、溝通的方式處理會更好。



兒童事務委員會非官方委員、兒童權利委員會主席雷張慎佳表示，今次討論的目的非要懲罰專業人士，而是希望社會大眾知道自己對身邊兒童也有保護責任，並鼓勵專業人士利用專業幫助兒童。對於政府暫未列出舉報渠道，她認為未必「下下都去報警」，或可以指定部門及熱線方式進行。



消息：政府擬強制舉報虐兒 保護16歲以下兒童 違者可囚3年

兒科醫生、香港中華醫學會會長楊超發接受訪問時表示，相信強制舉報政策是想給兒童多一重保障。（羅國輝攝）

據了解，政府跨政策局工作小組明日（6日）將向兒童事務委員會匯報強制舉報機制建議，之後再制定詳細立法建議並諮詢持份者。

楊超發憂增加醫生負擔 影響與病人家屬關係

兒科醫生、香港中華醫學會會長楊超發接受訪問時表示，相信強制舉報政策是想給兒童多一重保障，而一般情況下，醫生見到兒童有生命危險本就會舉報，但現在需強制舉報甚至可能負上刑責，會增加醫生負擔及影響醫生與病人家屬關係，「小朋友身上嘅傷可以係唔小心跌親，下下都舉報，家長一定好嘈。」

雷張慎佳指出，社會每一人也有責任預防虐童問題。（資料圖片／張貮龍攝）

雷張慎佳：人人對保護兒童都有責任 但非下下要報警

雷張慎佳則表示，是次討論是希望整個社會意識到人人對兒童權利有責任，需群策群力，如果無盡到責任，小朋友可能會受好大的傷害。她認為，社工、老師、醫護不僅道義上應該幫助兒童防止受虐，更有責任保護他們。

雷張慎佳指出，將強制舉報責任放在專業人士身上，並非想懲罰他們，而是鼓勵專業人士去盡責。她指，強制舉報外，政府也應全面檢討兒童權利保護政策，一起配合才能保護到兒童不受虐待。專業人士遇到懷疑虐兒情況，也未必「下下都去報警」，當局或可設立指定部門或開設熱線電話，目的是希望可以分流。至於未盡舉報責任刑罰，她說應留給法律界人士及公眾討論。

香港幼稚園協會主席廖鳳香表示，對強制舉報機制不感擔心，因教育局早有一套相對簡單的機制予學校，相信教師仔細一點觀察學生，跟足指引及流程去做，可讓學生得到更大保障。